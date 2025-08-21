Odrodzenie OZE w drugim kwartale

Nowa Energetyka, a więc sektor działalności obejmujący OZE, który półrocze zamknął z jednostkowym wynikiem EBITDA na poziomie 221 mln zł, była drugą pod względem udziału w skonsolidowanym EBITDA Grupy – pomimo tego, że produkcja energii elektrycznej z OZE była niższa o 19 proc. rok do roku. To przede wszystkim wynik spadku generacji w hydroelektrowniach o 54 proc., związanego z mniej korzystnymi warunkami hydrologicznymi (szczególnie z niskimi stanami Wisły i spadkami produkcji w EW Włocławek), ale także słabszego pierwszego kwartału roku.

W drugim kwartale łączna produkcja z OZE wzrosła już o 9 proc. rok do roku, pomimo wciąż słabszych wyników elektrowni wodnych (spadek o 38 proc. r/r) – jest to zasługa zarówno farm wiatrowych, jak i znacznych wzrostów produkcji z farm fotowoltaicznych. Turbiny wiatrowe w całym półroczu poprawiły wyniki produkcji o 3 proc. rok do roku, ale w drugim kwartale – już o 45 proc. Fotowoltaika z kolei w pierwszym półroczu 2025 r. wyprodukowała prawie czterokrotnie więcej energii niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, zaś w samym drugim kwartale zwiększyła ją ponad trzykrotnie.

Nakłady inwestycyjne Grupy Energa w pierwszym półroczu zamknęły się w kwocie ok. 1,9 mld zł – wyższej o 1 proc. w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Największa część nakładów – ok. 1,3 mld zł (65 proc.) – przeznaczona była na dystrybucję.

Grupa Energa kontynuowała inwestycje w źródła odnawialne – w pierwszym półroczu trwała realizacja projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 400 MW, w tym m.in. finalizacja projektu PV Mitra (ponad 65 MW) oraz ostatnie prace montażowe paneli i inwerterów na farmach PV Kotla (docelowo 130 MW) i PV Łosienice (39,9 MW). Grupa poszerzyła też w drugim kwartale portfel inwestycji fotowoltaicznych o projekt PV Serby (112 MW). Rozpoczęto również rozruch Farmy Wiatrowej Szybowice w woj. opolskim o mocy 37,4 MW.

Inwestycje w nowe moce gazowe

Równolegle kontynuowano budowę elektrowni gazowo-parowych CCGT Grudziądz i CCGT Ostrołęka, które pełnić będą rolę źródeł bilansujących pracę systemu elektroenergetycznego silnie nasyconego mocami OZE. Wszystkie kluczowe urządzenia obu jednostek, w tym przede wszystkim turbozespoły, ale też m.in. chłodnie wentylatorowe czy transformatory, są już zamontowane.

– Wkrótce rozpoczniemy kolejne inwestycje, przede wszystkim w nowe bloki gazowo-parowe CCGT Gdańsk i CCGT Grudziądz II, które pozyskały wsparcie w ramach niedawnej aukcji dogrywkowej rynku mocy. Równolegle dążymy do utrzymania dynamiki naszych inwestycji w OZE, a także analizujemy możliwe scenariusze dalszej dekarbonizacji ciepłownictwa. Przygotowujemy się także do projektów w obszarze magazynowania energii – podkreśla Sławomir Staszak, prezes Energi.