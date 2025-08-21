Wynik EBITDA wzrósł o 2 proc. rok do roku do poziomu 2,2 mld zł, a zysk netto o 1 proc. rok do roku i wyniósł 843 mln zł. Spółka podała także, że 46 proc. energii elektrycznej wyprodukowanej przez Grupę Energa w tym okresie pochodziło z OZE. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 1 proc. – wyniosły 1,9 mld zł, z czego 65 proc. przeznaczono na dystrybucję.
W porównaniu z pierwszymi kwartałami 2023 r. w ubiegłym roku spadła znacznie kwota rekompensat z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, pokrywających ubytek przychodów w ramach mrożenia cen energii – mówi prezes Energi Sławomir Staszak.
Łączne przychody w pierwszym półroczu były o 6 proc. niższe rok do roku do poziomu 10,9 mld zł. Jak tłumaczy Energa, w tym wypadku utrzymuje się jednak efekt wysokiej bazy przychodów z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny (FWRC), które w raportowanym okresie były aż o 77 proc. niższe niż w pierwszym półroczu 2024 roku. Liczone bez rekompensat z FWRC, przychody Grupy za dwa kwartały 2025 roku wzrosły o 3 proc. rok do roku. Przez pierwsze półrocze 2025 roku Grupa Energa wyprodukowała 1,6 TWh (wzrost 12 proc. r/r) i przesłała 11,6 TWh (wzrost 1 proc. r/r) energii elektrycznej. Sprzedaż detaliczna wyniosła w raportowanym okresie 8,5 TWh (wzrost 1 proc. r/r).
Największy udział w wynikach finansowych Grupy miał sektor dystrybucji, który w pierwszym półroczu poprawiła wynik EBITDA o 2 proc. rok do roku (do 1,6 mld zł), zwiększyła też przychody o 3 proc. r/r (do 3,6 mld zł). Było to zasługą przede wszystkim wzrostu wolumenu przesłanej energii i korzystnych cen zakupu energii elektrycznej na pokrycie strat sieciowych. Czynniki te równoważone były przez wzrost kosztów operacyjnych.
Gdańska Energa należąca do Orlenu odnotowała wzrost EBITDA i zysku netto rok do roku. Na szczegółną uwagę zasługuje jednak znaczący spadek EBITDA w sektorze OZE przez niższą wietrzność rok do roku. Spółka podkreśla, że ten kwartał przypomina jak ważne dla firmy i całej energetyki będą źródła rezerwowe jak budowane elektrownie gazowe w Ostrołęce i Grudziądzu.
Nowa Energetyka, a więc sektor działalności obejmujący OZE, który półrocze zamknął z jednostkowym wynikiem EBITDA na poziomie 221 mln zł, była drugą pod względem udziału w skonsolidowanym EBITDA Grupy – pomimo tego, że produkcja energii elektrycznej z OZE była niższa o 19 proc. rok do roku. To przede wszystkim wynik spadku generacji w hydroelektrowniach o 54 proc., związanego z mniej korzystnymi warunkami hydrologicznymi (szczególnie z niskimi stanami Wisły i spadkami produkcji w EW Włocławek), ale także słabszego pierwszego kwartału roku.
W drugim kwartale łączna produkcja z OZE wzrosła już o 9 proc. rok do roku, pomimo wciąż słabszych wyników elektrowni wodnych (spadek o 38 proc. r/r) – jest to zasługa zarówno farm wiatrowych, jak i znacznych wzrostów produkcji z farm fotowoltaicznych. Turbiny wiatrowe w całym półroczu poprawiły wyniki produkcji o 3 proc. rok do roku, ale w drugim kwartale – już o 45 proc. Fotowoltaika z kolei w pierwszym półroczu 2025 r. wyprodukowała prawie czterokrotnie więcej energii niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, zaś w samym drugim kwartale zwiększyła ją ponad trzykrotnie.
Nakłady inwestycyjne Grupy Energa w pierwszym półroczu zamknęły się w kwocie ok. 1,9 mld zł – wyższej o 1 proc. w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Największa część nakładów – ok. 1,3 mld zł (65 proc.) – przeznaczona była na dystrybucję.
Grupa Energa kontynuowała inwestycje w źródła odnawialne – w pierwszym półroczu trwała realizacja projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 400 MW, w tym m.in. finalizacja projektu PV Mitra (ponad 65 MW) oraz ostatnie prace montażowe paneli i inwerterów na farmach PV Kotla (docelowo 130 MW) i PV Łosienice (39,9 MW). Grupa poszerzyła też w drugim kwartale portfel inwestycji fotowoltaicznych o projekt PV Serby (112 MW). Rozpoczęto również rozruch Farmy Wiatrowej Szybowice w woj. opolskim o mocy 37,4 MW.
Równolegle kontynuowano budowę elektrowni gazowo-parowych CCGT Grudziądz i CCGT Ostrołęka, które pełnić będą rolę źródeł bilansujących pracę systemu elektroenergetycznego silnie nasyconego mocami OZE. Wszystkie kluczowe urządzenia obu jednostek, w tym przede wszystkim turbozespoły, ale też m.in. chłodnie wentylatorowe czy transformatory, są już zamontowane.
– Wkrótce rozpoczniemy kolejne inwestycje, przede wszystkim w nowe bloki gazowo-parowe CCGT Gdańsk i CCGT Grudziądz II, które pozyskały wsparcie w ramach niedawnej aukcji dogrywkowej rynku mocy. Równolegle dążymy do utrzymania dynamiki naszych inwestycji w OZE, a także analizujemy możliwe scenariusze dalszej dekarbonizacji ciepłownictwa. Przygotowujemy się także do projektów w obszarze magazynowania energii – podkreśla Sławomir Staszak, prezes Energi.
Urząd Regulacji Energetyki opublikował ostateczne wyniki aukcji dogrywkowych w ramach rynku mocy, które odbyły się w lipcu. Były to aukcje ukierunkowane głównie na budowę nowych bloków gazowo - parowych. W sumie kontrakty wygrały 53 oferty.