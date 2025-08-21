Firmy
Notowania

Energa poprawia wyniki rok do roku. OZE przyspieszyło w drugim kwartale

Grupa Energa zakończyła pierwsze półrocze 2025 r. z nieco lepszymi wynikami finansowymi niż przed rokiem i to pomimo spadku przychodów ze sprzedaży.

Publikacja: 21.08.2025 12:20

Energa poprawia wyniki rok do roku. OZE przyspieszyło w drugim kwartale

Foto: materiały prasowe

Bartłomiej Sawicki

Wynik EBITDA wzrósł o 2 proc. rok do roku do poziomu 2,2 mld zł, a zysk netto o 1 proc. rok do roku i wyniósł 843 mln zł. Spółka podała także, że 46 proc. energii elektrycznej wyprodukowanej przez Grupę Energa w tym okresie pochodziło z OZE. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 1 proc. – wyniosły 1,9 mld zł, z czego 65 proc. przeznaczono na dystrybucję.

Czytaj więcej

fot. p. manasterski/mpr
Energetyka
Prezes Sławomir Staszak: Mrożenie cen wpłynęło na działalność Energi

Spadek przychodów

Łączne przychody w pierwszym półroczu były o 6 proc. niższe rok do roku do poziomu 10,9 mld zł. Jak tłumaczy Energa, w tym wypadku utrzymuje się jednak efekt wysokiej bazy przychodów z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny (FWRC), które w raportowanym okresie były aż o 77 proc. niższe niż w pierwszym półroczu 2024 roku. Liczone bez rekompensat z FWRC, przychody Grupy za dwa kwartały 2025 roku wzrosły o 3 proc. rok do roku. Przez pierwsze półrocze 2025 roku Grupa Energa wyprodukowała 1,6 TWh (wzrost 12 proc. r/r) i przesłała 11,6 TWh (wzrost 1 proc. r/r) energii elektrycznej. Sprzedaż detaliczna wyniosła w raportowanym okresie 8,5 TWh (wzrost 1 proc. r/r).

Dystrybucja znów rośnie 

Największy udział w wynikach finansowych Grupy miał sektor dystrybucji, który w pierwszym półroczu poprawiła wynik EBITDA o 2 proc. rok do roku (do 1,6 mld zł), zwiększyła też przychody o 3 proc. r/r (do 3,6 mld zł). Było to zasługą przede wszystkim wzrostu wolumenu przesłanej energii i korzystnych cen zakupu energii elektrycznej na pokrycie strat sieciowych. Czynniki te równoważone były przez wzrost kosztów operacyjnych.

Czytaj więcej

Energa zarabia więcej mimo słabego wiatru
Wyniki spółek
Energa zarabia więcej mimo słabego wiatru

Odrodzenie OZE w drugim kwartale 

Nowa Energetyka, a więc sektor działalności obejmujący OZE, który półrocze zamknął z jednostkowym wynikiem EBITDA na poziomie 221 mln zł, była drugą pod względem udziału w skonsolidowanym EBITDA Grupy – pomimo tego, że produkcja energii elektrycznej z OZE była niższa o 19 proc. rok do roku. To przede wszystkim wynik spadku generacji w hydroelektrowniach o 54 proc., związanego z mniej korzystnymi warunkami hydrologicznymi (szczególnie z niskimi stanami Wisły i spadkami produkcji w EW Włocławek), ale także słabszego pierwszego kwartału roku.

W drugim kwartale łączna produkcja z OZE wzrosła już o 9 proc. rok do roku, pomimo wciąż słabszych wyników elektrowni wodnych (spadek o 38 proc. r/r) – jest to zasługa zarówno farm wiatrowych, jak i znacznych wzrostów produkcji z farm fotowoltaicznych. Turbiny wiatrowe w całym półroczu poprawiły wyniki produkcji o 3 proc. rok do roku, ale w drugim kwartale – już o 45 proc. Fotowoltaika z kolei w pierwszym półroczu 2025 r. wyprodukowała prawie czterokrotnie więcej energii niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, zaś w samym drugim kwartale zwiększyła ją ponad trzykrotnie.

Nakłady inwestycyjne Grupy Energa w pierwszym półroczu zamknęły się w kwocie ok. 1,9 mld zł – wyższej o 1 proc. w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Największa część nakładów – ok. 1,3 mld zł (65 proc.) – przeznaczona była na dystrybucję.

Grupa Energa kontynuowała inwestycje w źródła odnawialne – w pierwszym półroczu trwała realizacja projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 400 MW, w tym m.in. finalizacja projektu PV Mitra (ponad 65 MW) oraz ostatnie prace montażowe paneli i inwerterów na farmach PV Kotla (docelowo 130 MW) i PV Łosienice (39,9 MW). Grupa poszerzyła też w drugim kwartale portfel inwestycji fotowoltaicznych o projekt PV Serby (112 MW). Rozpoczęto również rozruch Farmy Wiatrowej Szybowice w woj. opolskim o mocy 37,4 MW.

Inwestycje w nowe moce gazowe

Równolegle kontynuowano budowę elektrowni gazowo-parowych CCGT Grudziądz i CCGT Ostrołęka, które pełnić będą rolę źródeł bilansujących pracę systemu elektroenergetycznego silnie nasyconego mocami OZE. Wszystkie kluczowe urządzenia obu jednostek, w tym przede wszystkim turbozespoły, ale też m.in. chłodnie wentylatorowe czy transformatory, są już zamontowane.

– Wkrótce rozpoczniemy kolejne inwestycje, przede wszystkim w nowe bloki gazowo-parowe CCGT Gdańsk i CCGT Grudziądz II, które pozyskały wsparcie w ramach niedawnej aukcji dogrywkowej rynku mocy. Równolegle dążymy do utrzymania dynamiki naszych inwestycji w OZE, a także analizujemy możliwe scenariusze dalszej dekarbonizacji ciepłownictwa. Przygotowujemy się także do projektów w obszarze magazynowania energii – podkreśla Sławomir Staszak, prezes Energi.

Czytaj więcej

Ostateczne wyniki aukcji rynku mocy. Spółki komentują
Energetyka
Ostateczne wyniki aukcji rynku mocy. Spółki komentują

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: parkiet.com

Firmy Energa Energetyka Energetyka zawodowa Odnawialne źródła energii (OZE)