Główny Urząd Statystyczny opublikował w czwartek najnowsze dane z Polskiej gospodarki. W lipcu 2025 roku produkcja sprzedana przemysłu była o 2,9 proc. wyższa w skali rocznej – to niższy wzrost w porównaniu z lipcem 2024 roku, kiedy nastąpił skok produkcji sprzedanej przemysłu o 5,2 proc.

Reklama

Jak podał GUS, w lipcu w porównaniu z czerwcem tego roku produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się nieznacznie – o 0,2 proc. W okresie styczeń–lipiec 2025 roku z kolei produkcja sprzedana przemysłu urosła o 2,2 proc. względem tego samego okresu w 2024 r. (kiedy zanotowano wzrost o 0,7 proc.).