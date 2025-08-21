Rada Państwa ChRL jeszcze w tym miesiącu przejrzy i prawdopodobnie zatwierdzi plan zwiększenia globalnego wykorzystania juana, w tym dogonienia USA w kwestii stablecoinów. W ramach tego planu może ona dać „zielone światło” dla stworzenia tzw. stabilnych kryptowalut opartych na juanie – donosi agencja Reutera.
Plan Chin dotyczący wykorzystania stablecoinów, jeśli zostanie zatwierdzony, oznaczałby poważną zmianę w podejściu do aktywów cyfrowych. W 2021 roku kraj zakazał handlu kryptowalutami i ich wydobycia z powodu obaw o stabilność systemu finansowego. Chiny od dawna dążą do osiągnięcia przez juana statusu waluty globalnej, na wzór dolara lub euro, co odzwierciedlałoby ich pozycję jako drugiej co do wielkości gospodarki świata. Jednak ścisła kontrola kapitału i bilionowe nadwyżki handlowe utrudniały realizację tego celu.
Tymczasem udział juana jako globalnej waluty płatniczej spadł w czerwcu do 2,88 proc., najniższego poziomu od dwóch lat, według platformy płatniczej SWIFT. Dla porównania dolar amerykański miał 47,19 proc. udziału w rynku. Chiny stosują ścisłą kontrolę kapitału, aby zarządzać przepływami transgranicznymi, z nielicznymi schematami łączącymi, które pozwalają na lokowanie kapitału na niektórych kluczowych rynkach zagranicznych, takich jak Hongkong.
Stablecoiny to rodzaj kryptowaluty zaprojektowany tak, aby utrzymywać stałą wartość, zwykle powiązany z walutą fiducjarną, taką jak dolar amerykański, i często używany przez traderów kryptowalut do transferu środków między tokenami.
Podstawowa technologia blockchain umożliwia natychmiastowe, bezgraniczne i całodobowe transfery środków przy niskich kosztach, co daje stablecoinom potencjał do zakłócenia tradycyjnych codziennych przepływów pieniężnych i systemów płatności transgranicznych.
Waluty cyfrowe banku centralnego (CBDC) to forma waluty cyfrowej emitowanej przez bank centralny danego kraju. Opierają się na tej samej technologii, co kryptowaluty. Główną różnicą pomiędzy kryptowalutami, a CBDC jest ich status prawny. Podczas gdy te pierwsze są zdecentralizowane i zapewniają pewien poziom anonimowości, CBDC są regulowane przez władze, a ich wartość ustalana jest przez bank centralny, odpowiada fiducjarnej walucie kraju.
W lipcu Kongres USA przyjął ustawę regulującą stablecoiny. Jest ona pozytywnie oceniana przez branżę kryptowalutową. Na emisję własnego stablecoina zdecydował się już amerykański stan Wyoming.
Nowa wirtualna waluta ma zapewniać firmom oraz konsumentom szybkie i tanie płatności oraz pomóc przyciągać do stanu przedsiębiorstwa z branży kryptowalutowej. Token Frontier Stable, czyli FRNT, będzie wspierany przez dolary i krótkoterminowe obligacje skarbowe. Tworzony przez nie zastaw ma być o 2 proc. wyższy od nominalnej wartości tokena, który jest powiązany kursowo z dolarem amerykańskim w stosunku 1:1. Emisja została zorganizowana przez Komisję Stable Token Wyoming przy współpracy z firmą LayerZero.
