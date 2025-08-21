Czy bitcoin ma wciąż szansę na rekordy?

Model Bloomberg Economics wskazuje, że oczekiwania dotyczące polityki Fedu stały się głównym czynnikiem kształtującym nastroje na rynku kryptowalut. Ich oddziaływanie stało się większe od czynników typowych dla kryptowalut (takich jak korzystne zmiany regulacyjne) i od rynkowej niepewności. Analitycy Bloomberg Economics wskazują więc, że dalsze zachowanie kursu bitcoina będzie w dużym stopniu zależało od tego, co Jerome Powell, prezes Fedu, powie w piątek na sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole. „Gołębi” przekaz jego przemówienia może stać się impulsem do zwyżki notowań kryptowalut. Jeżeli jednak Powell negatywnie zaskoczy inwestorów, to może się to przełożyć na dalsze spadki kursu bitcoina.

Jak na razie rynek spodziewa się, że Fed wkrótce wróci do luzowania polityki pieniężnej. Barometr CME FedWatch wskazywał w środę, że jest 83 proc. szans na to, że Fed na posiedzeniu zaplanowanym na 17 września obniży główną stopę procentową o 25 pb. do przedziału 4,00–4,25 proc.

Przestrzeń do zwyżek

Analitycy przypominają, że w notowaniach bitcoina da się zaobserwować cykle związane z tzw. halvingami, czyli z zaprogramowanymi momentami ograniczenia o połowę przyrostu podaży tej kryptowaluty. Halving miał sprzyjać zwyżkom notowań bitcoina w ostatnich kilkunastu miesiącach. „Halvingi odbywają się mniej więcej co cztery lata, a ostatni miał miejsce 19 kwietnia 2024 roku. W dwóch poprzednich cyklach szczyt hossy następował mniej więcej 540 dni po halvingu, co wskazywałoby na pierwszą połowę października 2025 roku jako potencjalny moment osiągnięcia najwyższych cen w obecnym cyklu. Zgodnie z tą metodologią hossa na rynku kryptowalut mogłaby potrwać jeszcze około dwóch miesięcy” – napisał Konrad Ogrodowicz, zarządzający funduszami w Superfund TFI. Zwraca jednak uwagę na to, że ten cykl mógł ulec zakłóceniu choćby z powodu wprowadzenia funduszy ETF opartych na SPOT-owym bitcoinie. „W mojej ocenie, nie należy więc oczekiwać powtórki przebiegu poprzednich cykli w najdrobniejszych szczegółach – należy liczyć się z możliwością wcześniejszego lub późniejszego zakończenia hossy. W dużej mierze będzie to zależne od nastrojów na amerykańskim rynku akcji, z którym bitcoin pozostaje w silnej korelacji” – dodaje Ogrodowicz.

Analitycy banku Standard Chartered spodziewają się, że do końca III kwartału notowania bitcoina sięgną 135 tys. USD. Mają temu sprzyjać m.in. znaczne napływy kapitału do ETF-ów oraz popyt tzw. skarbców korporacyjnych. Są też jeszcze bardziej „bycze” prognozy dla najpopularniejszej kryptowaluty. Na przykład projekcje firmy Unchained sugerują, że kurs bitcoina może sięgnąć w tym roku 250 tys. USD. Zdaniem jej ekspertów, będzie to szczytowy okres obecnego rynku „byka” związanego m.in. z zeszłorocznym halvingiem. O tym, że w tym roku możliwy jest do osiągnięcia poziom 250 tys. USD za 1 bitcoina jest również przekonany Martin Froehler, prezes firmy Morpher. Zwraca uwagę że o ile popyt inwestorów instytucjonalnych na kryptowaluty nie zwalnia, to inwestorzy detaliczni byli jak na razie ostrożniejsi. Ponadto instytucje państwowe są dopiero na początku procesu adopcji bitcoina. Gdy będą one mocniej angażowały się w ten proces (na przykład tworząc kolejne rezerwy kryptowalutowe i pozwalając na powstawanie kolejnych ETF-ów inwestujących na tym rynku), będzie to stymulowało popyt na wirtualne waluty.