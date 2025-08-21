Czy bitcoin ma wciąż szansę na rekordy?

Jeśli prezes Fedu Jerome Powell negatywnie nie zaskoczy inwestorów podczas piątkowego sympozjum w Jackson Hole, to kryptowaluty mają szansę na powrót do zwyżek. Fot. Al Drago/Bloomberg
O ile jeszcze w zeszłym tygodniu kurs bitcoina ustanowił rekord na poziomie 125,5 tys. USD, to w środę po południu za 1 bitcoina płacono 113,4 tys. USD. Jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o korekcie (notowania bitcoina spadły od szczytu tylko o nieco ponad 6 proc.), ale wyraźnie widać, że część inwestorów realizowała w ostatnich dniach zyski. Kapitalizacja całego rynku kryptowalut spadła poniżej 4 bln USD, do 3,83 bln USD. Dalsze zachowanie tego rynku będzie zależało m.in. od polityki amerykańskiego banku centralnego i tego, jak mocny będą mieli inwestorzy apetyt na ryzyko.
Bitcoin zyskał od początku roku 22 proc., a przez ostatnie 12 miesięcy zdrożał o 92 proc. Jego zwyżki były napędzane m.in. przez nadzieje inwestorów na to, że administracja Trumpa będzie wdrażała regulacje bardzo przychylne dla branży kryptowalutowej. Tak się rzeczywiście stało, ale w pierwszych miesiącach rządów ekipy Trumpa bitcoin głównie tracił, gdyż inwestorzy ogólnie uciekali od bardziej ryzykownych aktywów. W dołku z kwietnia notowania najpopularniejszej kryptowaluty były poniżej 80 tys. USD. Zbiegło się to z okresem paniki rynkowej wywołanej chaotycznymi podwyżkami ceł. Później jednak notowania bitcoina mocno się odbiły, a w lipcu dodatkowy impuls do zwyżek dało im przyjęcie przez Kongres USA trzech ustaw korzystnych dla branży kryptowalutowej.
– Rynek doświadcza ciągłych realizacji zysków, odkąd w zeszłym tygodniu bitcoin ustanowił rekord. Wygląda na to, że traci siłę boom związany ze skarbcami kryptowalutowymi – twierdzi Caroline Mauron, współzałożycielka firmy Orbit Markets. Wspomniane przez nią skarbce kryptowalutowe to spółki, które mocno inwestują w zakupy wirtualnych walut. Najbardziej znaną z nich jest spółka Strategy Michaela Saylora, która zgromadziła bitcoiny warte około 72 mld USD. W poniedziałek ujawniła, że w zeszłym tygodniu kupiła bitcoiny warte 51,4 mln USD.
Z badania przeprowadzonego pod koniec 2024 r. przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wynikało, że 22 proc. ankietowanych polskich inwestorów przyznało się do lokowania pieniędzy na rynku kryptowalut w ciągu poprzednich 12 miesięcy.
Model Bloomberg Economics wskazuje, że oczekiwania dotyczące polityki Fedu stały się głównym czynnikiem kształtującym nastroje na rynku kryptowalut. Ich oddziaływanie stało się większe od czynników typowych dla kryptowalut (takich jak korzystne zmiany regulacyjne) i od rynkowej niepewności. Analitycy Bloomberg Economics wskazują więc, że dalsze zachowanie kursu bitcoina będzie w dużym stopniu zależało od tego, co Jerome Powell, prezes Fedu, powie w piątek na sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole. „Gołębi” przekaz jego przemówienia może stać się impulsem do zwyżki notowań kryptowalut. Jeżeli jednak Powell negatywnie zaskoczy inwestorów, to może się to przełożyć na dalsze spadki kursu bitcoina.
Jak na razie rynek spodziewa się, że Fed wkrótce wróci do luzowania polityki pieniężnej. Barometr CME FedWatch wskazywał w środę, że jest 83 proc. szans na to, że Fed na posiedzeniu zaplanowanym na 17 września obniży główną stopę procentową o 25 pb. do przedziału 4,00–4,25 proc.
Amerykański stan Wyoming zdecydował się na emisję własnego stablecoina, czyli „stabilnej kryptowaluty” ściśle powiązanej kursowo z dolarem.
Analitycy przypominają, że w notowaniach bitcoina da się zaobserwować cykle związane z tzw. halvingami, czyli z zaprogramowanymi momentami ograniczenia o połowę przyrostu podaży tej kryptowaluty. Halving miał sprzyjać zwyżkom notowań bitcoina w ostatnich kilkunastu miesiącach. „Halvingi odbywają się mniej więcej co cztery lata, a ostatni miał miejsce 19 kwietnia 2024 roku. W dwóch poprzednich cyklach szczyt hossy następował mniej więcej 540 dni po halvingu, co wskazywałoby na pierwszą połowę października 2025 roku jako potencjalny moment osiągnięcia najwyższych cen w obecnym cyklu. Zgodnie z tą metodologią hossa na rynku kryptowalut mogłaby potrwać jeszcze około dwóch miesięcy” – napisał Konrad Ogrodowicz, zarządzający funduszami w Superfund TFI. Zwraca jednak uwagę na to, że ten cykl mógł ulec zakłóceniu choćby z powodu wprowadzenia funduszy ETF opartych na SPOT-owym bitcoinie. „W mojej ocenie, nie należy więc oczekiwać powtórki przebiegu poprzednich cykli w najdrobniejszych szczegółach – należy liczyć się z możliwością wcześniejszego lub późniejszego zakończenia hossy. W dużej mierze będzie to zależne od nastrojów na amerykańskim rynku akcji, z którym bitcoin pozostaje w silnej korelacji” – dodaje Ogrodowicz.
Analitycy banku Standard Chartered spodziewają się, że do końca III kwartału notowania bitcoina sięgną 135 tys. USD. Mają temu sprzyjać m.in. znaczne napływy kapitału do ETF-ów oraz popyt tzw. skarbców korporacyjnych. Są też jeszcze bardziej „bycze” prognozy dla najpopularniejszej kryptowaluty. Na przykład projekcje firmy Unchained sugerują, że kurs bitcoina może sięgnąć w tym roku 250 tys. USD. Zdaniem jej ekspertów, będzie to szczytowy okres obecnego rynku „byka” związanego m.in. z zeszłorocznym halvingiem. O tym, że w tym roku możliwy jest do osiągnięcia poziom 250 tys. USD za 1 bitcoina jest również przekonany Martin Froehler, prezes firmy Morpher. Zwraca uwagę że o ile popyt inwestorów instytucjonalnych na kryptowaluty nie zwalnia, to inwestorzy detaliczni byli jak na razie ostrożniejsi. Ponadto instytucje państwowe są dopiero na początku procesu adopcji bitcoina. Gdy będą one mocniej angażowały się w ten proces (na przykład tworząc kolejne rezerwy kryptowalutowe i pozwalając na powstawanie kolejnych ETF-ów inwestujących na tym rynku), będzie to stymulowało popyt na wirtualne waluty.