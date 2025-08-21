Korekta nowych technologii trwa przed przyszłotygodniowymi wynikami Nvidii. Niepewność wspiera dodatkowo zbliżające się sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole i to czy Powell złagodzi swój przekaz wskazując na cięcie stóp procentowych we wrześniu. Opublikowane wczoraj minutki z ostatniego posiedzenia Fed nie wniosły wiele nowego. Większość przedstawicieli Fed pozostaje zaniepokojona tym jak wyższe cła będą przekładały się na inflację.

Dziś kalendarium makroekonomiczne zaczęło się rozkręcać. Poznaliśmy wstępne dane dotyczące koniunktury gospodarczej w mijającym miesiącu. Co pozytywne w strefie euro koniunktura w przemyśle się poprawiła, a wskaźnik PMI wzrósł do 50.5 pkt. z 49.8 pkt. w lipcu, podczas gdy oczekiwania wskazywały spadek do 49.5 pkt. Wskaźnik liczony dla usług zgodnie z oczekiwaniami obniżył się do 50.7 pkt. z 51.0 pkt. Dziś w kalendarium makroekonomicznym uwagę należy zwrócić na cotygodniowe dane o liczbie nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych oraz na dane o sierpniowej koniunkturze gospodarczej. Końcówka tygodnia na rynkach może pozostawać jednak nudna. Przed Jackson Hole może być trudno o większe przetasowania. Futures na S&P500 utrzymuje się powyżej 6400 pkt. W czwartkowy poranek notowania kontraktów terminowych na wszystkie amerykańskie indeksy nieznacznie osuwają się na południe.

Dolar pozostaje w trendzie bocznym od kilku dni, a kurs EURUSD waha się w przedziale 1.16-1.17 i pewnie do końca tygodnia nic nie ulegnie zmianie w tym względzie. Konsolidacja na rynku złota trwa jeszcze dłużej, bo czas ten liczymy już w miesiącach i cały czas poruszamy się w okolicy 3340 USD za uncję. Otwarcie furtki do obniżek stóp procentowych w USA może jednak zmienić ten stan rzeczy.