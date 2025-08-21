Stablecoiny coraz bardziej popularne. „Stabilną kryptowalutę” wyemituje stan Wyoming

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Nowa wirtualna waluta ma zapewniać firmom oraz konsumentom szybkie i tanie płatności oraz pomóc przyciągać do stanu przedsiębiorstwa z branży kryptowalut. Token Frontier Stable, czyli FRNT, będzie wspierany przez dolary i krótkoterminowe obligacje skarbowe. Tworzony przez nie zastaw ma być o 2 proc. wyższy od nominalnej wartości tokena, który jest powiązany kursowo z dolarem amerykańskim w stosunku 1:1. Emisja została zorganizowana przez Komisję Stable Token Wyoming przy współpracy z firmą LayerZero. Rezerwy wspierające FRNT są zarządzane przez Franklin Advisers, z audytem finansowym i miesięcznymi poświadczeniami dostarczanymi przez The Network Firm. „Stabilna kryptowaluta” stanu Wyoming będzie dostępna na blockchainach Arbitrum, Avalanche, Base, Ethereum, Optimism, Polygon i Solana.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Gołębie sygnały z Fedu mogą wspomóc zwyżki na rynku kryptowalut. Ostatnie sesje upłynęły pod znakiem realizacji zysków przez inwestorów.
Z badania przeprowadzonego pod koniec 2024 r. przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wynikało, że 22 proc. ankietowanych polskich inwestorów przyznało się do lokowania pieniędzy na rynku kryptowalut w ciągu poprzednich 12 miesięcy.
Nie należy oczekiwać powtórki przebiegu poprzednich cykli bitcoina w najdrobniejszych szczegółach. Z czym się należy liczyć?
Do historycznego rekordu z listopada 2021 roku, wynoszącego 4870 USD, brakuje już niewiele: cena wynosi 4700 USD.
Bullish, giełda kryptowalut i właściciel serwisu CoinDesk, ustalił cenę akcji w pierwszej ofercie publicznej na 37 USD, powyżej oczekiwanego przedziału 32–33 USD. Cena akcji w ramach IPO daje spółce całkowitą wartość rynkową na poziomie 5,4 mld USD.
Wprowadzenie w USA jasnych zasad emisji i działania stablecoinów to krok, który ograniczy pole manewru nieuczciwym podmiotom – mówi „Parkietowi” Michał Królik, ekspert ds. analizy transakcji kryptowalutowych w Mediarecovery.