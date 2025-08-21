Inwestycje
Notowania

Stablecoiny coraz bardziej popularne. „Stabilną kryptowalutę” wyemituje stan Wyoming

Amerykański stan Wyoming zdecydował się na emisję własnego stablecoina, czyli „stabilnej kryptowaluty” ściśle powiązanej kursowo z dolarem.

Publikacja: 21.08.2025 06:00

Stablecoiny coraz bardziej popularne. „Stabilną kryptowalutę” wyemituje stan Wyoming

Foto: Adobestock

Hubert Kozieł

 Nowa wirtualna waluta ma zapewniać firmom oraz konsumentom szybkie i tanie płatności oraz pomóc przyciągać do stanu przedsiębiorstwa z branży kryptowalut. Token Frontier Stable, czyli FRNT, będzie wspierany przez dolary i krótkoterminowe obligacje skarbowe. Tworzony przez nie zastaw ma być o 2 proc. wyższy od nominalnej wartości tokena, który jest powiązany kursowo z dolarem amerykańskim w stosunku 1:1. Emisja została zorganizowana przez Komisję Stable Token Wyoming przy współpracy z firmą LayerZero. Rezerwy wspierające FRNT są zarządzane przez Franklin Advisers, z audytem finansowym i miesięcznymi poświadczeniami dostarczanymi przez The Network Firm. „Stabilna kryptowaluta” stanu Wyoming będzie dostępna na blockchainach Arbitrum, Avalanche, Base, Ethereum, Optimism, Polygon i Solana.

Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Jeśli prezes Fedu Jerome Powell negatywnie nie zaskoczy inwestorów podczas piątkowego sympozjum w Ja
Kryptowaluty
Czy bitcoin ma wciąż szansę na rekordy?
Citi Handlowy: Lokaty do 6,4% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty do 6,4% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Jak duża część polskich inwestorów lokuje pieniądze na rynku wirtualnych walut?
Kryptowaluty
Jak duża część polskich inwestorów lokuje pieniądze na rynku wirtualnych walut?
Konrad Ogrodowicz, zarządzający funduszami w Superfund TFI
Kryptowaluty
Cykle bitcoina pod lupą
Konrad Ogrodowicz, zarządzający funduszami w Superfund TFI
Kryptowaluty
Ether najwyżej w tym cyklu
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Tom Farley, prezes Bullish Global
Kryptowaluty
Giełda kryptowalut Bullish idzie na giełdę
Michał Królik, ekspert ds. analizy transakcji kryptowalutowych w Mediarecovery
Kryptowaluty
Rynek w przełomowym momencie