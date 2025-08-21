Stablecoiny coraz bardziej popularne. „Stabilną kryptowalutę” wyemituje stan Wyoming

Nowa wirtualna waluta ma zapewniać firmom oraz konsumentom szybkie i tanie płatności oraz pomóc przyciągać do stanu przedsiębiorstwa z branży kryptowalut. Token Frontier Stable, czyli FRNT, będzie wspierany przez dolary i krótkoterminowe obligacje skarbowe. Tworzony przez nie zastaw ma być o 2 proc. wyższy od nominalnej wartości tokena, który jest powiązany kursowo z dolarem amerykańskim w stosunku 1:1. Emisja została zorganizowana przez Komisję Stable Token Wyoming przy współpracy z firmą LayerZero. Rezerwy wspierające FRNT są zarządzane przez Franklin Advisers, z audytem finansowym i miesięcznymi poświadczeniami dostarczanymi przez The Network Firm. „Stabilna kryptowaluta” stanu Wyoming będzie dostępna na blockchainach Arbitrum, Avalanche, Base, Ethereum, Optimism, Polygon i Solana.