Komentarze
Notowania

Sytuacja na rynkach 21 sierpnia - lepsze PMI z Europy i problemy wizerunkowe FED

Dzisiejsze szacunki sierpniowych indeksów PMI ze strefy euro wypadają nieźle, zwłaszcza po stronie wskaźników dla przemysłu (choć nadal pozostają one poniżej bariery 50 pkt.).

Publikacja: 21.08.2025 10:24

Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ

Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ

Foto: materiały prasowe

Marek Rogalski

To może nieco poprawiać pozycję euro - na parze EURUSD kluczowe pozostaje wsparcie wokół 1,1630. W środę wieczorem rynek dostał zapiski z lipcowego posiedzenia FED, które pokazały, że obawy przed podwyższoną inflacją nadal pozostają żywe. Szanse na wrześniowe cięcie stóp spadły do 79 proc., ale warto wspomnieć, że na początku sierpnia napłynęły słabsze dane z rynku pracy, a przed wrześniową decyzją FED dostaniemy jeszcze kolejne odczyty makro za sierpień - także wszystko będzie zależeć od bieżących danych. Ważniejsze może okazać się zamieszanie wokół członkini FED, Lisy Cook - tym bardziej, że mamy tu do czynienia ze specyficznym rodzajem rynkowego ryzyka. Nie sposób odnieść wrażenia, że mamy do czynienia z nagonką ludzi Trumpa na członków FED, co ma na celu próbę zmiany układu sił w tej instytucji i to samo w sobie jest ogromnie niebezpieczne. Sama Lisa Cook odrzuciła wczoraj oskarżenia kierowane pod jej adresem, ale wyraziła gotowość do złożenia szczegółowych wyjaśnień - sprawa może być, zatem rozwojowa i pytanie, czy Trump nie wykorzysta tego do dalszej "nagonki" na swoich socialach.

W czwartek rano dolar nieco zyskuje, ale nie na szerokim rynku i zmiany są kosmetyczne. Pośród G-10 najgorzej wypadają frank i jen, z kolei najsilniejsze są euro i korona norweska. Ta ostatnia wyróżnia się mocniej zwyżkując o ponad 0,5 proc. za sprawą zaskakująco dobrych danych o PKB z Norwegii (0,8 proc. k/k w II kwartale). To może ograniczyć prawdopodobieństwo kolejnej obniżki we wrześniu (szanse spadły do 65 proc.).

W kalendarzu makro na dzisiaj uwagę zwrócą jeszcze szacunki PMI dla Wielkiej Brytanii (godz. 10:30), oraz dane z USA - indeks Philly FED i cotygodniowe bezrobocie o godz. 14:30, szacunki indeksów PMI o godz. 15:45 i wskaźniki wyprzedzające LEI z gospodarki i dane o sprzedaży domów (godz. 16:00).

Stabilizacja EURUSD

Notowania głównej pary pozostają ponad wsparciem przy 1,1630 i to jest teraz kluczowe. Zejście poniżej tego poziomu i dalej złamanie okolic 1,1590 byłoby sygnałem, że widoczna od kilku dni słabość może rozwinąć się w dłuższy ruch. Z drugiej strony dalej pozostajemy poniżej 1,17 i linii trendu spadkowego przy 1,1730, co nie daje sygnałów do kontynuacji zwyżki widocznej od początku sierpnia.

Wykres dzienny EURUSD

Wykres dzienny EURUSD

Foto: DM BOŚ

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: DM BOŚ

Publicystyka Komentarz walutowy
Poranek nie dla złotego
Waluty
Poranek nie dla złotego
Citi Handlowy: Lokaty do 6,4% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty do 6,4% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ
Waluty
Rynek złotego 21 sierpnia - podbicie globalnego ryzyka
Złoty nie poddaje się bez walki
Waluty
Złoty nie poddaje się bez walki
Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ
Waluty
Sytuacja na rynkach 20 sierpnia - zaskakująco "gołębi" RBNZ
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Kontrolowana przecena złotego
Waluty
Kontrolowana przecena złotego
Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ
Waluty
Rynek złotego 20 sierpnia - sentyment ma znaczenie