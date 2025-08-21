Sytuacja na rynkach 21 sierpnia - lepsze PMI z Europy i problemy wizerunkowe FED

To może nieco poprawiać pozycję euro - na parze EURUSD kluczowe pozostaje wsparcie wokół 1,1630. W środę wieczorem rynek dostał zapiski z lipcowego posiedzenia FED, które pokazały, że obawy przed podwyższoną inflacją nadal pozostają żywe. Szanse na wrześniowe cięcie stóp spadły do 79 proc., ale warto wspomnieć, że na początku sierpnia napłynęły słabsze dane z rynku pracy, a przed wrześniową decyzją FED dostaniemy jeszcze kolejne odczyty makro za sierpień - także wszystko będzie zależeć od bieżących danych. Ważniejsze może okazać się zamieszanie wokół członkini FED, Lisy Cook - tym bardziej, że mamy tu do czynienia ze specyficznym rodzajem rynkowego ryzyka. Nie sposób odnieść wrażenia, że mamy do czynienia z nagonką ludzi Trumpa na członków FED, co ma na celu próbę zmiany układu sił w tej instytucji i to samo w sobie jest ogromnie niebezpieczne. Sama Lisa Cook odrzuciła wczoraj oskarżenia kierowane pod jej adresem, ale wyraziła gotowość do złożenia szczegółowych wyjaśnień - sprawa może być, zatem rozwojowa i pytanie, czy Trump nie wykorzysta tego do dalszej "nagonki" na swoich socialach.

W czwartek rano dolar nieco zyskuje, ale nie na szerokim rynku i zmiany są kosmetyczne. Pośród G-10 najgorzej wypadają frank i jen, z kolei najsilniejsze są euro i korona norweska. Ta ostatnia wyróżnia się mocniej zwyżkując o ponad 0,5 proc. za sprawą zaskakująco dobrych danych o PKB z Norwegii (0,8 proc. k/k w II kwartale). To może ograniczyć prawdopodobieństwo kolejnej obniżki we wrześniu (szanse spadły do 65 proc.).

W kalendarzu makro na dzisiaj uwagę zwrócą jeszcze szacunki PMI dla Wielkiej Brytanii (godz. 10:30), oraz dane z USA - indeks Philly FED i cotygodniowe bezrobocie o godz. 14:30, szacunki indeksów PMI o godz. 15:45 i wskaźniki wyprzedzające LEI z gospodarki i dane o sprzedaży domów (godz. 16:00).

Stabilizacja EURUSD

Notowania głównej pary pozostają ponad wsparciem przy 1,1630 i to jest teraz kluczowe. Zejście poniżej tego poziomu i dalej złamanie okolic 1,1590 byłoby sygnałem, że widoczna od kilku dni słabość może rozwinąć się w dłuższy ruch. Z drugiej strony dalej pozostajemy poniżej 1,17 i linii trendu spadkowego przy 1,1730, co nie daje sygnałów do kontynuacji zwyżki widocznej od początku sierpnia.