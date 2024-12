Ekonomiści tną prognozy dla gospodarki strefy euro

Według Nomury inflacja nie stanowi już problemu w strefie euro. We wrześniu 2024 inflacja HICP wyniosła poniżej 2 proc., czyli na długo przed oczekiwaniami EBC. Od tego czasu wzrósł do 2 proc. w październiku i 2,3 proc. w listopadzie, choć wynika to wyłącznie z efektów bazy, a nie przyspieszenia podstawowej dynamiki. Dynamika cen usług, na której EBC skupiał się przez większą część 2024 r., nadal maleje; od września do listopada wyniosła ona średnio 0,12 proc. m/m miesięcznie, znacznie mniej niż średnia wynosząca 0,42 proc. miesięcznie w I półroczu 2024. – Prognozujemy spadek inflacji HICP do wiosny 2025 poniżej celu EBC wynoszącego 2 proc. – napisali analitycy.

– Oczekujemy powolnego ożywienia wzrostu gospodarczego, hamowanego przez słabą konsumpcję i strukturalnie słabą niemiecką gospodarkę. Cła amerykańskie będą dodatkowym hamulcem dla europejskiego wzrostu i uderzą w i tak już borykający się z problemami europejski sektor produkcyjny. Prognozujemy, że wzrost PKB strefy euro przyspieszy do 1,1 proc. w 2025 r. i 1,3 proc. w 2026 r. z 0,8 proc. w 2024 r. – przewiduje Nomura. Prognozuje dalsze obniżki stóp procentowych o 125 pb, z czego 25 pb na każde posiedzenie w I połowie 2025 r. i ostateczną obniżkę o 25 pb we wrześniu 2025. – Uważamy, że ostatecznie EBC będzie zmuszony obniżyć stopy poniżej neutralnego (neutralne postrzegamy jako 2-2,5 proc.) w celu wsparcia gospodarki. Oczekujemy, że EBC obniży stopę depozytową do 1,75 proc. do września 2025 r. – przewidują analitycy japońskiej firmy.