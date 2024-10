Światowy dług publiczny przekroczy w tym roku 100 bilionów dolarów

Osiągnięcie do 2070 r. relacji długu publicznego do PKB na poziomie 60 proc. w stosunku do dzisiejszego poziomu długu wymagałoby od rządów „natychmiastowego i trwałego” zwiększenia salda pierwotnego – salda fiskalnego z wyłączeniem płatności odsetek netto od długu publicznego – o 2 proc. PKB, podał EBC.

Jednak raport MFW wykazał, że prognostycy mają stałą tendencję do niedoceniania tego, jak szybko może rosnąć dług. Fundusz twierdzi, że zrealizowana relacja długu do PKB za pięć lat może okazać się o 10 punktów procentowych wyższa niż oczekiwano.