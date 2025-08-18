Nowe paliwo pozwoli także zmniejszyć roczną emisję dwutlenku węgla o 57 proc. To możliwe, dzięki ponad 166 milionom złotych pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Nowe źródło ciepła

Elektrociepłownia Pomorzany została zbudowana w latach 1936-1940. Produkowane w niej ciepło dociera do ponad 30 proc., czyli ok. 130 tysięcy mieszkańców Szczecina. Pierwszy etap inwestycji, który będzie polegać na budowie nowego źródła, zasilanego gazem ziemnym, potrwa do kwietnia 2028 r. Koszt zadania „Projekt Przemysłowy EC Szczecin - budowa nowego źródła wysokosprawnej kogeneracji” to ponad 166 milionów złotych. Spółka szacuje, że całkowita rezygnacja z węgla w Elektrociepłowni Pomorzany może nastąpić do 2031 r.

– PGE Energia Ciepła jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Wykorzystamy nasze doświadczenie przy budowie nowych bloków gazowych, rozpoczynając tym samym proces dekarbonizacji Elektrociepłowni Pomorzany. Dzięki temu zwiększymy efektywność energetyczną sytemu ciepłowniczego Szczecina, ograniczymy emisje zanieczyszczeń do atmosfery oraz zapewnimy stabilne źródło ciepła i energii elektrycznej. Wierzę, że ta inwestycja przyniesienie wymierne korzyści, z których skorzystają przede wszystkim mieszkańcy Szczecina – powiedział Grzegorz Krystek, prezes PGE Energia Ciepła.

Ciepło i prąd będą produkowane w kogeneracji, czyli procesie technologicznym, który pozwala uzyskać zarówno energię elektryczną, jak i cieplną, wykorzystując to samo źródło energii. – Nasz wspólny projekt to odważny krok w przyszłość, gdyż docelowo zakład przejdzie dekarbonizację, czyli całkowicie zrezygnuje z węgla. Dla środowiska to bardzo konkretne korzyści: rocznie do atmosfery nie trafi ponad 71 tys. ton dwutlenku węgla. Elektrociepłownia będzie też emitować mniej tlenków azotu, dwutlenku siarki i pyłów. To wszystko w trosce o jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy Szczecina i regionu – mówi Waldemar Miśko, Prezes Funduszu.

Oprócz montażu agregatów wytwórczych, na terenie elektrociepłowni powstaną nowe maszynownie i potrzebna infrastruktura, a także m.in. stacja uzdatniania wody.– Ten innowacyjny projekt pokazuje, jaka przyszłość czeka nas w zakresie rozwoju energetyki cieplnej. Inwestycja w elektrowni „Pomorzany” to przede wszystkim dobre wiadomości dla mieszkańców miasta i regionu, którzy będą mieli szanse m.in. oddychać lepszym powietrzem. Na Pomorzu Zachodnim chcemy być i żyć „eko”, dlatego od dawna kładziemy mocny akcent na zielone zmiany dla środowiska naturalnego, które dodatkowo wspieramy funduszami europejskimi – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.