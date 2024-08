Dwie drogi Fed po amerykańskich wyborach prezydenckich

Fed mówił o obniżkach stóp procentowych od posiedzenia w grudniu 2023 r., kiedy to zaproponował trzy obniżki stóp procentowych na 2024 r., co rynki natychmiast zamieniły to na sześć obniżek stóp procentowych. – Teraz jest sierpień 2024 r., a my wciąż czekamy na obniżki stóp procentowych. Ale jesteśmy coraz bliżej – pisze Wolf Richter.

Bedzie seria obniżek po 25 pb?

Na wrześniowym posiedzeniu, po dziewięciu miesiącach wyczekiwania, Fed prawdopodobnie dokona cięć. Staje się to ostatnio coraz wyraźniejsze, m.in. w opublikowanym w środę protokole FOMC z lipcowego posiedzenia, gdzie „wrzesień” pojawił się w kontekście rynków spodziewających się obniżki we „wrześniu”, a w protokole nie było nic, co mogłoby odwieść rynki od To.

Powell zwrócił uwagę, że inflacja znacznie spadła. Stopy procentowe w ogóle nie spadły od lipca 2023 r. i są wysokie w porównaniu z inflacją – w jego przemówieniu trzykrotnie pojawiło się słowo „restrykcyjne”. Zmniejszyło się ryzyko wzrostu inflacji w tym miejscu. Jego „wzrosła pewność, że inflacja powraca do trwałego poziomu 2 proc.”. Inflacja jest po prostu znacznie mniejszym problemem niż wcześniej.

Rynek pracy ostygł po niezwykle gorącym tempie, wzrosło ryzyko dla zatrudnienia itp. itd., a „nie oczekujemy dalszego ochłodzenia warunków na rynku pracy ani nie przyjmujemy ich z zadowoleniem” – stwierdził.

Ale bez paniki: „Jak dotąd rosnące bezrobocie nie było wynikiem zwiększonej liczby zwolnień, jak to zwykle ma miejsce w przypadku pogorszenia koniunktury gospodarczej. Wzrost ten odzwierciedla raczej znaczny wzrost podaży pracowników [w wyniku ogromnej fali imigracji] oraz spowolnienie w porównaniu z wcześniej szalonym tempem zatrudniania”.