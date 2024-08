Kiedy Fed może zacząć obcinać stopy procentowe?

Inwestorzy już od wielu tygodni spodziewają się, że Fed rozpocznie cięcia stóp na swoim najbliższym posiedzeniu, zaplanowanym na 18 września. Barometr CME FedWatch wskazywał w piątek po południu, po rozpoczęciu przemówienia Powella, że jest 71,5 proc. szans na wrześniową obniżkę stóp o 25 pb., a 28,5 proc. na cięcie o 50 pb.

- „Gołębi” ton przewodniczącego Powella podczas wystąpienia w Jackson Hole i zobowiązanie do zrobienia „wszystkiego, co w naszej mocy, aby wspierać silny rynek pracy” sugerują, że obniżka o 50 punktów bazowych może być rozważana na wrześniowym posiedzeniu Fedu. Jednakże taki ruch może wymagać dalszego wzrostu stopy bezrobocia w raporcie o zatrudnieniu za sierpień, co naszym zdaniem jest mało prawdopodobne – twierdzi Stephen Brown, ekonomista Capital Economics.

Rynki pozytywnie zareagowały na treść przemowy Powella. Indeks S&P 500 rósł w jej trakcie o 1,2 proc., a Nasdaq Composite zyskiwał 1,7 proc. Rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich spadła poniżej poziomu 3,8 proc. Słabł natomiast dolar. O ile przed przemówieniem Powella za 1 USD płacono 3,85 zł, to w jego trakcie notowania zeszły do 3,82 zł.

- Jerome Powell potwierdził, że we wrześniu rozpocznie się luzowanie polityki pieniężnej w USA. Nie jest to dla rynków najmniejsze zaskoczenie, taki scenariusz od tygodni uznawany jest za przesądzony. Szef Fed nie uchylił szerzej furtki do agresywnego cięcia. Neutralne, elastyczne podejście nie wystarcza, by doprowadzić do korekty rynkowej wyceny skali zbliżających się cięć i w rezultacie wesprzeć przecenionego dolara. Gdy Powell przemawiał, USD/PLN naruszając 3,83 pogłębił ostatnie, trzyletnie minima – wskazuje Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.