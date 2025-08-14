Tegoroczni faworyci na ogół nie zawodzą, korzystając z hossy

Postanowiliśmy sprawdzić, jak w tym roku radzą sobie akcje spółek, na które biura maklerskie stawiały w swoich strategiach na 2025 rok. Poza kilkoma wyjątkami posiadacze ich akcji mogą mieć powody do zadowolenia. Nie powinno to jednak stanowić zaskoczenia, bo na warszawskiej giełdzie w tym roku panują wyśmienite nastroje, co pozytywnie przekłada się na notowania większości firm.
Indeksem, który w największym stopniu korzysta z dobrej koniunktury, jest WIG20, głównie dzięki wzmożonym zakupom polskich akcji przez inwestorów zagranicznych, którzy w tym roku łaskawiej spoglądają na nasz rynek. Głównym beneficjentem ich powrotu jest sektor bankowy, na który eksperci stawiali w strategiach, wskazując na bardzo atrakcyjne wyceny w porównaniu do innych rynków. Dodatkowym argumentem była perspektywa poprawy wyników w otoczeniu wciąż wysokich stóp procentowych Tegoroczne wyniki rodzimych kredytodawców jak na razie nie rozczarowują.
Efekt jest taki, że dwucyfrowymi stopami zwrotu mogą się pochwalić niemal wszystkie banki, także te spoza indeksu WIG20. Walory tych najlepszych, jak mBank czy Millennium, wypracowały niemal 80 proc. zysku. Nieco w tyle, ale wyraźnie powyżej tegorocznej stopy zwrotu indeksu WIG, wynoszącej prawie 39 proc., wypadają Pekao, PKO BP, ING BSK i Alior. – Wyniki banków za II kwartał 2025 r. wyglądają całkiem dobrze. Takie banki jak np. Pekao, Alior czy PKO BP pobiły oczekiwania rynkowe, pokazując też zdrową strukturę wyników, dobrze rokującą na kolejne kwartały. Mimo podbicia wycen wciąż wiele banków oferuje jednocyfrowe wskaźniki C/Z, przy wysokich dywidendach i rentowności ROE. Obniżki stóp w pewnym stopniu wydają się być też wycenione, ale przy założeniu ich stopniowości wpływ na wyniki nie będzie duży i ma szansę zostać przykryty przez wzrost PKB i tym samym popyt na usługi bankowe – wskazuje Łukasz Rozbicki, zarządzający w MM Prime TFI. Nie bez znaczenia jest też, że sektor ten upodobali sobie inwestorzy zagraniczni. – Wciąż aktualnym pozostaje argument płynnościowy – sektor bankowy jest największy i najbardziej płynny na GPW, zatem pochłania cały czas dużą część zagranicznych napływów. To jednak jednocześnie stanowi czynnik ryzyka – przy odwróceniu sentymentu do polskiego rynku, banki mogą być jednymi z najchętniej wyprzedawanych spółek, także właśnie ze względu na łatwość ich upłynnienia – zauważa.
Przedstawiany w strategiach jako mocno niedowartościowany Orlen w tym roku wrócił na wzrostową ścieżkę, poprawiając swoje notowania o prawie 80 proc. Na zmianę nastawienia inwestorów wpłynęła publikacja zaktualizowanej strategii z początkiem 2025 r., co sprawiło, że zniknął jeden z kluczowych czynników niepewności. Dodatkowo inwestorów podbudowały solidne wyniki i poprawiające się otoczenie makro koncernu oraz rekordowa dywidenda na poziomie 6 zł na akcję.
W przypadku sektora energetycznego przewidywania analityków w dużej mierze sprawdziły się, choć brylujące w indeksie akcje PGE nie były ich pierwszym wyborem. Większość biur bardziej skłaniała się ku Tauronowi, który w tym roku nie zawodzi, drożejąc o prawie 130 proc. Ma to w dużej mierze związek ze zmianą postrzegania sektora energetycznego na optymistyczne. Po rozczarowujących poprzednich latach, gdy sektorowi mocno ciążyło m.in., ryzyko polityczne, w końcu rynek dostrzegł potencjał w mocno przecenionych papierach spółek z sektora, co w tym roku wywindowało wyceny.
Czytaj więcej
15 sierpnia Donald Trump spotka się z Władimirem Putinem. Inwestorzy liczą na konkrety w sprawie końca wojny Rosji z Ukrainą. Eksperci Trigona wytypowali konkretne branże i spółki z GPW, które mogą zyskać.
Wśród mniejszych spółek analitycy chętnie stawiali na szybko rozwijające się firmy, które już w poprzednim roku dały solidnie zarobić, wychodząc z założenia, że trend będzie kontynuowany. I rzeczywiście, takie spółki jak Benefit Systems czy Synektik w tym roku dały zarobić, ale tempo ich zwyżek wyraźnie wyhamowało. Operator kart sportowych nie przestaje jednak pozytywnie zaskakiwać wynikami i ambitnymi planami ekspansji zagranicznej. Głębsza majowa korekta wynikała ze sprzedaży akcji przez głównego akcjonariusza w ramach transakcji ABB, ale notowania zdołały już odrobić stratę.
W przypadku Synektika notowania zanotowały głębszą korektę, co miało związek z informacją o wejściu na polski rynek chińskiego gracza. Meden-Inmed, polski dystrybutor chińskiej firmy Edge Medical, w czerwcu podpisał kontrakt na sprzedaż pierwszego robota chirurgicznego MP1000 pochodzącego z Chin, który trafi do polskiego szpitala. Pojawiły się obawy, czy to nie zagrozi silnej pozycji Synektika na rodzimym rynku. Zdaniem analityków są one mocno przesadzone.
Wśród tegorocznych rozczarowań można wymienić sektor konsumencki, gdzie analitycy liczyli na wyraźniejszą niż w 2024 roku poprawę nastrojów wśród konsumentów. Tymczasem w danych o koniunkturze konsumenckiej nie widać pozytywnych trendów, które wskazywałyby na poprawę. Spółki, które miały być dobrym wyborem na 2025 rok, jak LPP i CCC w tym roku jak na razie nie zachwycają wynikami (chłodna wiosna ograniczyła popyt). Ciekawy jest przypadek LPP, którego akcje jeszcze w I kwartale efektownie drożały, ale już w kolejnych miesiącach rynek zaczął tracić wiarę, co sprawiło, że notowania roztrwoniły zwyżkę. To efekt m.in. doniesień napływających ze spółki. Zarząd odzieżowego potentata miał bardzo ambitne plany, które jednak zostały zweryfikowane, co skutkowało obniżeniem prognoz na 2025 rok. Podobną ścieżką podążyły notowania CCC, które znacznie lepiej radziły sobie w pierwszych miesiącach roku. Tymczasem w ostatnich tygodniach kurs podążał w przeciwnym kierunku niż cały rynek i to mimo braku negatywnych informacji ze spółki. Aktualnie papiery spółki są wyceniane przez rynek 10 proc. poniżej ceny z początku stycznia. Licząc od szczytu notowań z maja różnica wynosi ponad 30 proc.