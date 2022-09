"Zdecydowaliśmy się po dyskusji ze związkiem zawodowym Solidarność i po uwzględnieniu uwag z Rady Dialogu Społecznego na mocniejsze podniesienie płacy minimalnej do 3490 zł od stycznia 2023r. i 3600 zł od 1 lipca" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Wcześniej rząd proponował płacę minimalną na poziomie do 3 383 zł brutto od 1 stycznia 2023 r. i do 3 450 zł brutto od 1 lipca 2023 r. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych - miała wzrosnąć odpowiednio do 22,1 zł brutto od 1 stycznia i do 22,5 zł od 1 lipca 2023 r.