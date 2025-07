PPK będą dalej rosnąć. Nie można zaniedbać edukacji i promocji

Pracownicze plany kapitałowe krzepną. Mają 6 lat, coraz więcej uczestników i kapitału. Trzeba je jeszcze promować?

Zdecydowanie tak. Promować i uczyć korzystania z PPK. To właśnie robi powołana do tego spółka PFR Portal PPK. Przerzucenie teraz obowiązku promocji i upowszechniania PPK na instytucje, które nimi zarządzają, byłoby pomyłką. Jesteśmy powołani do tego ustawowo, umiemy to robić. I powinniśmy to robić jeszcze przynajmniej przez pięć lat, do czasu aż osiągniemy 80 proc. partycypacji pracowników w tym programie.