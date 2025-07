Walka na rynku maklerskich indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) wkracza na nowy, zdecydowanie wyższy poziom. Już oficjalnie z produktem tym od wtorku rusza firma XTB. O tym, że broker chce wprowadzić IKZE do oferty było wiadomo już od dłuższego czasu. Pytanie brzmiało więc nie „czy”, tylko „kiedy”.

XTB wchodzi w IKZE. Jakie będą warunki?

Co prawda przedstawiciele firmy liczyli na to, że IKZE uda się uruchomić jeszcze w II kwartale 2025 r., ale lekkie opóźnienie można uznać jedynie za mały wypadek przy pracy. Ważniejsze jest to, że przed inwestorami w końcu otworzyły się nowe możliwości.

– Wprowadzenie IKZE było dla nas naturalnym krokiem w dalszym rozwoju oferty. Po sukcesie kont IKE, które spotkały się z dużym zainteresowaniem klientów, widzimy wyraźnie, że Polacy coraz częściej myślą o swojej przyszłości finansowej i chcą inwestować świadomie i efektywnie. Naszym celem jest, by aplikacja XTB była miejscem, gdzie pieniądze naszych klientów mogą pracować na wiele sposobów – mówi Omar Arnaout, prezes zarządu XTB.

Zgodnie z filozofią „mobile first”, której hołduje firma, możliwość założenia konta IKZE będzie początkowo dostępna wyłącznie w aplikacji mobilnej XTB. Wersja desktopowa planowana jest na 2026 rok. W pierwszym etapie użytkownicy będą mogli otwierać jedynie nowe rachunki IKZE. Rachunek IKZE będzie udostępniany klientom stopniowo – w ciągu tygodnia ta opcja stanie się dostępna dla wszystkich użytkowników. Natomiast funkcja przenoszenia istniejących kont będzie udostępniana stopniowo do końca 2025 roku.