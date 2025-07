RBNZ, BoJ i Fed na rozdrożu

Bank Rezerwy Nowej Zelandii pozostawiła stopę OCR na poziomie 3,25%, przerywając serię sześciu kolejnych obniżek. Bank centralny uzasadnił decyzję oczekiwanym powrotem inflacji do celu 2% do początku 2026 roku, mimo że CPI może utrzymywać się w górnych granicach celu aż do połowy 2025. W komunikacie banku podkreślono, że dalsze luzowanie polityki pieniężnej jest możliwe, jeśli presja inflacyjna będzie dalej słabnąć, a kluczowym momentem dla przyszłych decyzji będą sierpniowe projekcje makroekonomiczne MPS.

Reklama

Rynki odebrały tę decyzję jako „pauzę przed cięciem”, co wywołało wzrost oczekiwań na rozbieżność polityki monetarnej między Nową Zelandią a Australią. Kurs AUDNZD wzrósł do najwyższych poziomów od dwóch tygodni, ponieważ inwestorzy zakładają szybsze luzowanie polityki przez RBNZ niż przez RBA. Słabość dolara nowozelandzkiego pogłębiają także słabe dane z Chin oraz ryzyko nowych ceł ze strony USA, podczas gdy dolar australijski pozostaje relatywnie silniejszy.

Na rynku jena japońskiego obserwujemy kontynuację deprecjacji względem dolara amerykańskiego. Para USDJPY przebiła kluczowy opór i zmierza w kierunku 150. Mimo wysokiej inflacji i wcześniejszych sygnałów zaostrzania polityki, Bank Japonii nie zdecydował się na dalsze podwyżki stóp, obawiając się o wzrost gospodarczy, który już teraz jest ujemny. Dodatkowym czynnikiem ryzyka są groźby nowych ceł ze strony USA, które mogą mocno uderzyć w japońską gospodarkę opartą na eksporcie.

Dziś uwaga rynku skupia się na publikacji Minutes z ostatniego posiedzenia FOMC. Protokół ten może rzucić więcej światła na perspektywy polityki Fed, który nie widzi obecnie przestrzeni do obniżek stóp, choć Jerome Powell podtrzymuje możliwość pierwszego cięcia już we wrześniu.

Mateusz Czyżkowski