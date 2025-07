4 lipca zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin, a we wtorek 8 lipca wieczorem zarząd Cyfrowego Polsatu poinformowały o nowych zdarzeniach dotyczących sporu o sukcesję nad grupą zbudowaną przez Zygmunta Solorza.

W obu wypadkach komunikaty firm notowanych na warszawskiej giełdzie dotyczą decyzji nadzwyczajnych walnych zgromadzeń z października ubiegłego roku. To wtedy Zygmunt Solorz zrobił to co zapowiedział w prasowym oświadczeniu i dzień po dniu, 7 i 8 października – rękoma pełnomocnika głosującego na walnych zgromadzeniach - usunął synów: Piotra Żaka i Tobiasa Solorza z rad nadzorczych dwóch wymienionych publicznych firm.

Obaj mężczyźni zakwestionowali uchwały, które wtedy zapadły i skierowali sądowe pozwy o uchylenie uchwał NWZ.

Lakoniczne zarządy ZE PAK i Cyfrowego Polsatu

ZE PAK i Cyfrowy Polsat poinformowały o pozwach odpowiednio w raporcie bieżącym i sprawozdaniu finansowym. Ograniczają się do relacjonowania formalnych zdarzeń, a nie ich podłoża.

Konińska grupa energetyczna wystosowała komunikat w tej kwestii w grudniu. Podała, że w pozwie złożonym w sądzie w Poznaniu pełnomocnicy Piotra Żaka domagają się unieważnienia lub uchylenia decyzji NWZ co do: ustalenia liczby członków rady nadzorczej, odwołania Piotra Żaka z rady oraz odwołania z rady Tobiasa Solorza.