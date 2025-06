Zgoda związków zawodowych może dać PKP Cargo duże oszczędności

„Cieszy nas, że już na tym etapie związki zawodowe nie odrzuciły tej propozycji i są gotowe do dalszych rozmów. Mamy bardzo krótki okres trzech miesięcy, kiedy musimy uzgodnić alternatywne rozwiązanie, które może zatrzymać zwolnienia” – twierdzi Wasilewska-Semail.

Spółka przekonuje, że odstąpienie od ZUZP umożliwi osiągniecie porównywalnych efektów oszczędnościowych, jakie były zakładane przy zwolnieniach grupowych zaplanowanych na ten rok. Ponadto wdrożenie nowego systemu efektywnego wynagradzania byłoby możliwe o rok wcześniej, niż planowano. W ocenie zarządu da to znaczący dodatkowy impuls do poprawy efektywności w przyszłym roku, który z kolei może stać się podstawą do poprawy wyników w kolejnych latach.

Na początku czerwca PKP Cargo poinformowało o planowanym zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych zarówno w centrali spółki, jak i należących do niej zakładach. Mają one objąć do 1041 pracowników w tym roku oraz do 1388 w przyszłym. Te przewidziane na 2025 r. planowane były do realizacji najpóźniej do końca lipca. Z kolei docelowa struktura zatrudnienia miała być osiągnięta do 30 września 2026 r.

Na koniec ubiegłego roku spółka matka zatrudniała niespełna 9,8 tys. osób, a cała grupa kapitałowa ponad 14,7 tys. Z ostatnich danych wynika, że w lipcu 2024 r. ponad 81 proc. pracowników należało do organizacji związkowych.