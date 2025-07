Fly to quality. Najemcy wyrywają sobie z rąk najlepsze biura

Rynek biur przed wakacjami tradycyjnie się ożywia – i w Warszawie, i w regionach. Jak mówi Jakub Potocki, ekspert firmy doradczej Axi Immo, wzmożone zainteresowanie przynosi zwykle druga połowa czerwca. – Dla wielu firm to ostatnia chwila na podjęcie decyzji lub przejście do kolejnego etapu negocjacji – wyjaśnia. Większy ruch Axi Immo notuje w sektorze usług profesjonalnych oraz IT. – Firmy, które zawieszały plany ekspansji, wracają do rozmów z właścicielami biurowców – mówi Potocki.