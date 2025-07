Inwestycje w sieci nie odblokowały potencjału OZE

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) opublikowało raport, z którego wynika, że operatorzy systemów elektroenergetycznych zainwestowali w 2024 r. rekordową kwotę ponad 14 mld zł w modernizację sieci, przyłączanie nowych odbiorców i dynamicznie rozwijających się źródeł odnawialnych. W minionym roku do sieci przyłączono 230 tys. nowych odbiorców, co pozwoliło przekroczyć poziom 19 mln obsługiwanych klientów. W 2024 r. przyłączono też niemal 140 tys. nowych mikroinstalacji. To 1,5 GW dodatkowej mocy.