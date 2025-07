Foto: GG Parkiet

Czy dwie obniżki stóp wystarczą, by zwiększyć popyt na mieszkania?

Taka ocena sytuacji kontrastuje ze scenariuszem zarysowanym niedawno przez Otodom Analytics. Ta firma podała, że w czerwcu, w siedmiu największych miastach deweloperzy sprzedali wstępnie 3,05 tys. lokali, o 18 proc. mniej niż według wstępnego odczytu za maj i o 13 proc. mniej niż finalnie w maju. Spadek stawek WIBOR i pierwsze cięcie stóp okazały się nietrwałym dopalaczem. W całym II kwartale sprzedaż wyniosła 9,34 tys. mieszkań, o 4 proc. więcej niż w I kwartale. Drugi kwartał z rzędu notowany jest zatem wzrost kwartał do kwartału. Do oferty weszło 10,9 tys. mieszkań i był to najgorszy kwartalny wynik od dwóch lat. Oferta ustabilizowała się na rekordowym poziomie 62,1 tys. lokali. W takich warunkach Otodom zaprognozował, że jeśli w najbliższych miesiącach nie nastąpi wyraźna zmiana otoczenia, jak np. cykl obniżek stóp procentowych czy zmiany w liczeniu zdolności kredytowej, to w ciągu kilku miesięcy obniżki nie tylko średnich cen oferowanych mieszkań, ale przede wszystkim całkowitych cen lokali, staną się powszechne.

Czy drugie cięcie stóp zmienia ocenę?

– Początek lipca sprzedażowo jest lepszy od naszych dotychczasowych prognoz, ale ze zmianą stanowiska poczekamy do sierpnia. Jeśli zobaczymy wzrost sprzedaży miesiąc do miesiąca, to uwierzymy – mówi „Parkietowi” Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku nieruchomości w Otodomie.