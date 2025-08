To wcale nie musi być spokojny, wakacyjny sierpień na rynkach

Nie oznacza to, że wiara w kryptowaluty całkowicie zgasła. We wzrosty na tym rynku wierzą Mateusz Namysł z Santander BM oraz Michał Krajczewski z BM BNP Paribas. Różnica jest taka, że pierwszy z nich stawia na wzrost cen ethereum, drugi zaś do sierpniowego portfela wybrał bitcoina.

– Osłabiająca się amerykańska waluta może sprzyjać rynkowi krypto, choć należy podkreślić dużą zmienność tego rynku. Ethereum ma szansę na kontynuację odbicia, jednak w przypadku materializacji negatywnych scenariuszy, możemy zobaczyć znacznie niższe poziomy – wskazuje Mateusz Namysł.

Dlaczego Michał Krajczewski postawił z kolei na bitcoina? – Podtrzymuję pozytywną ocenę bitcoina w związku z poprawą nastrojów na globalnych giełdach, osłabieniem USD i rynkowymi oczekiwaniami na luzowanie polityki monetarnej przez banki centralne na świecie. Notowania BTC skorelowane są z globalnym wskaźnikiem płynności M2, który rośnie w ostatnich miesiącach, co może przełożyć się na kontynuację odbicia BTC – argumentuje analityk BM BNP Paribas Bank Polska.

Lipiec mocno namieszał również na tradycyjnym rynku walutowym. Pod koniec miesiąca byliśmy świadkami umocnienia dolara. Czy ruch ten ma szansę na kontynuację? I w tym przypadku zdania analityków są podzielone. Widać to zarówno w odniesieniu do głównej pary walutowej EUR/USD, ale także i do pary USD/PLN.

– Potencjał do dalszego umocnienia dolara na szerokim rynku powinien ulec wyczerpaniu, a wzrost kursu EUR/USD fundamentalnie będą wspierać rosnące oczekiwania rynkowe na zakończenie cyklu obniżek stóp procentowych EBC przy jednocześnie rosnących oczekiwaniach na wznowienie cyklu obniżek stóp Fed we wrześniu. Dodatkowo, napływające dane makro wskazują na postępujące ożywienie koniunktury gospodarczej w strefie euro – wskazuje Andrzej Kiedrowicz z PKO BP, który postawił na wzrost kursu EUR/USD. Przeciwny kierunek wybrał Michał Stajniak z XTB.

– Dolar amerykański ma za sobą serię dobrych danych (eksperci przekazując swoje typy nie znali jeszcze piątkowych danych z rynku pracy – red.)– mówi Stajniak. W siłę dolara wierzy też Łukasz Zembik z Oanda TMS Brokers, który chce to wykorzystać poprzez zajęcie długiej pozycji na indeksie dolara.