Marzec może stać pod znakiem schłodzenia optymizmu

USD/CAD

Nałożenie wyższych taryf przez USA na Kanadę może sprzyjać w krótkim terminie dalszej deprecjacji kanadyjskiego dolara względem swojego amerykańskiego odpowiednika. Pomimo korekty wystrzału z początku lutego po pierwszych newsach o wprowadzeniu taryf, a potem ich szybkiego odroczenia, obecnie możemy mieć do czynienia z wolniejszą już presją na wzrost kursu, tym niemniej ryzyko rynkowe w krótkim terminie faworyzuje nadal długie pozycje. Cel: 1,48. SL: 1,42.

Złoto

Pomimo umacniającego się amerykańskiego dolara i wyższej rentowności obligacji skarbowych złoto kontynuuje trend wzrostowy, a notowaniom kruszcu sprzyja rosnące ryzyko geopolityczne związane m.in. z szybkim nakładaniem taryf handlowych przez USA. Korekta z końca lutego schłodziła nieco nastroje rynkowe, co może być podstawą do odbicia w marcu i kontynuacji długoterminowych wzrostów.

Nasdaq 100

Amerykańskie spółki technologiczne przebywały od grudnia w korekcie w formie trendu bocznego. Pod koniec miesiąca notowania zbliżyły się do istotnego wsparcia powyżej 20 tys. pkt, tworzonego przez 200-sesyjną średnią kroczącą oraz poprzedni szczyt z lipca 2024 r. Obrona tego obszaru wskazywana przez wyprzedanie m.in. na RSI może oznaczać koniec krótkoterminowej korekty. Cel: 23 000. SL: 19 700.

Marcin Kiepas

Tickmill

EUR/USD

Eurodolar w ostatnich tygodniach utknął między 1,0250 a 1,0530. I jakkolwiek na horyzoncie nie widać czynników, które przemawiałby za szybkim i definitywnym przebiciem jednego z tych poziomów, to finalnie obserwowane już częściowo obawy o kondycję amerykańskiej gospodarki zwiększają szanse na trwałe wybicie powyżej 1,05. Wejście: 1,028. Cel: 1,08. SL: 1,018.

Złoto

Trend wzrostowy złota jeszcze się nie zakończył, a psychologiczna bariera 3000 dolarów za uncję powinna przyciągać notowania jak magnez, stąd spadki z końca lutego wydają się być tylko krótką korektą. Wejście 2830. Cel: 3050. SL: 2780.

WIG20

Po mocnym początku roku na GPW, marzec powinien przynieść kontynuację zapoczątkowanej w połowie lutego spadkowej korekty. Ta w skrajnie negatywnym scenariuszu może przedłużyć się nawet do połowy kwietnia. Później wzrosty powinny wrócić, bo wciąż jest bardzo dużo argumentów przemawiających za kontynuacją hossy w Warszawie. Wejście: 2620. Cel: 2420. SL: 2670.

Marek Rogalski

DM BOŚ

EUR/USD

Jeżeli wejdą amerykańskie cła na towary z Unii Europejskiej, to mocno uderzy to w europejską gospodarkę. Do tego fala risk-off na globalnych rynkach może być dłuższa i dolar będzie dalej zyskiwać. Inwestorzy będą obawiali się nowych obszarów konfliktu USA z resztą świata. Parytet być może zobaczymy jeszcze przed Wielkanocą.

Gaz

Na wykresie mamy piękny podwójny szczyt, a fundamentalnie wyższe temperatury i realizację zysków z ryzykownych aktywów. Ruch w marcu może być znaczący.

Hang Seng China Enterprises

Luty był świetny dla chińskiej giełdy, ale perspektywa 20-proc. ceł nałożonych przez USA i niepewność co do ruchów wokół Tajwanu mogą dać pretekst do realizacji zysków.

Kamil Cisowski

DI Xelion

Solana

Mamy odrobinę złośliwej satysfakcji z tegorocznego przebiegu hucznie ogłaszanego „altseason” na kryptowalutach, który miał się rozpocząć w lutym. Mimo to podejrzewamy, że poziom 70 tys. USD ma szansę na wykresie bitcoina na tymczasową obronę, a wokół niego będzie miało miejsce także odreagowanie pozostałych głównych altcoinów. Solana, którą do tej pory wyłącznie shortowaliśmy (z różnym skutkiem) wydaje się kandydatem do silnego odbicia. Mamy ograniczone zaufanie do jego trwałości, stąd poziom „take profit”. Liczymy, że pozycja zamknie się maksymalnie do połowy marca. Cel: 155.

Kawa

Kawa osiągnęła szczyty około połowy lutego, od tej pory wygląda pomimo spadków bardzo dobrze na tle większości surowców rolnych. Sytuacja podażowa pozostaje nieciekawa, susza w Brazylii, która stoi za znaczącą częścią ostatnich wzrostów, podobnie jak problemy pogodowe w Wietnamie (największy producent robusty), wywołały jednak chyba szczyt wycen w lutym. Liczymy na normalizację po podwojeniu ceny surowca w ciągu 12 miesięcy. Cel: 320.

WIG20

Warszawska giełda, w szczególności duże spółki, ma za sobą niesamowity dwumiesięczny okres. Pomimo całego naszego optymizmu na początku roku, uważamy, że na wykresie WIG20 mamy do czynienia z potężnym przereagowaniem i lokalny rynek będzie musiał się poddać z nawiązką zakładanemu przez nas pogłębieniu korekty na świecie nawet, gdy przyjmiemy, że w kwietniu faktycznie dojdzie do rozejmu w wojnie Rosji z Ukrainą. Oceniając dotychczasowe dokonania prezydenta Trumpa, także w tej kwestii zaczynamy mieć wątpliwości. Cel: 2405.

Rafał Sadoch

BM mBanku

EUR/USD

Gospodarczo USA cały czas prezentują się lepiej niż strefa euro. Stopy w Europie również będą bardziej agresywnie obniżane.

Złoto

Niepewność generowana przez Trumpa będzie utrzymywała notowania żółtego metalu w trendzie wzrostowym nawet jeśli obniżki stóp będą odsuwać się w czasie.

S&P 500

Ostatnie spadki traktuję jako korektę w trendzie wzrostowym.

Łukasz Wójcik

BM Pekao

Ripple

Obrona poziomu 2 USD skłania nas do utrzymania spekulacyjnej pozycji na kolejny miesiąc. SL: 1,93.

Gaz TTF

Pomimo poprawiających się warunków pogodowych magazyny pokazują poziomy znacznie poniżej średniej dla tego okresu, a lutowa korekta uatrakcyjniła ceny europejskiego gazu. SL: 40,7.

VIX

Spodziewamy się utrzymania zmienności rynku, co może sugerować potencjalne fiasko rozmów Ukrainy z USA, początek wejścia zapowiadanych przez Trumpa ceł oraz rozczarowania danymi makroekonomicznymi z USA. W efekcie utrzymujemy pozycję długą na ETF VIXY.US. Cel: 39,8.

Sobiesław Kozłowski

Noble Securities

USD/PLN

Umocnienie USD i słabość EUR oraz symptomy globalnej awersji do ryzyka (risk-off). SL: 3,92.

Kawa

Sygnały technicznego przesilenia siły kawy i słabości USD. Wejście: 394,00. SL: 443,00.

DAX

Brak porozumienia USA – Ukraina i wzrosty DAX pod rozejm=negatywne zaskoczenie.

Bartosz Sawicki

Cinkciarz.pl

NOK/PLN

Złoty, w przeciwieństwie do korony norweskiej, jest wyraźnie przewartościowany. W wycenie NOK w pełni odzwierciedlono cykl obniżek, który może okazać się łagodniejszy, niż obecnie zakłada to rynek.

Ropa WTI

Notowania baryłki WTI obniżyły się poniżej 70 USD. Lutowej przecenie surowca towarzyszyła wyraźna redukcja pozycji spekulacyjnej do najniższego pułapu od kilkunastu lat, który nie jest spójny z obecną, dość kruchą równowagą popytu i podaży.

Nasdaq 100

W minionych tygodniach notowania były bardzo niestabilne i miały rwany charakter. Pomimo silnej przeceny z końcówki lutego, Nasdaq 100 miesiąc zakończył powyżej kluczowej bariery 20500 pkt, co powinno aktywizować stronę popytu.

Andrzej Kiedrowicz

PKO BP

EUR/PLN

Trend spadkowy EUR/PLN jest już mocno zaawansowany, a wiele pozytywnych czynników stojących za umocnieniem złotego zostało już w nim zdyskontowane, stąd istnieje spora szansa co najmniej na wzrostowe odreagowanie tej pary walutowej, szczególnie jeśli scenariusz szerokiego nałożenia amerykańskich ceł na resztę świata zostałby zmaterializowany.

Gaz TTF

Zwiększona podaż LNG, rosnące prawdopodobieństwo osiągnięcia porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie oraz możliwe rozluźnienie wymogów odnośnie do wysokości wymaganych zapasów gazu w Unii Europejskiej przed kolejnym sezonem grzewczym powinny wywierać presję spadkową na ceny.

Nasdaq 100

Coraz częściej pojawiające się symptomy słabnięcia amerykańskiej gospodarki oraz wysokie prawdopodobieństwo nałożenia przez USA ceł na towary z Kanady, Meksyku i Chin, a w kwietniu również na towary z UE, zwiększają ryzyko wejścia w rynek bessy przez indeks amerykańskich spółek technologicznych.

Michał Stajniak

XTB

GBP/JPY

BoJ w marcu utrzyma stopy bez zmian, ale perspektywy na dalsze podwyżki w Japonii pozostają w mocy. Z kolei w przypadku Wielkiej Brytanii powinniśmy oczekiwać kontynuacji obniżek stóp procentowych. Cel: 181. SL: 201.

Kukurydza

Większe oczekiwane zasiewy w USA, odbicie produkcji w Ukrainie i w Rosji, niskie ceny ropy naftowej, które generują mniejsze potrzeby w produkcji metanolu. Cel: 440. SL: 490.

Hang Seng

Niepewność dotycząca przyszłości sektora sztucznej inteligencji oraz brak porozumienia handlowego USA–Chiny mogą prowadzić do korekty na chińskim rynku akcji. Cel: 7700. SL: 9100.

Mateusz Namysł

Santander BM

EUR/PLN

Po tygodniach siły złotego możliwe odreagowanie i wzrost w okolice wcześniejszych wsparć. Cel: 4,25.

Srebro

Perspektywy dla srebra wydają się dobre w związku z jego wykorzystaniem w przemyśle w tym do zastosowań przydatnych w transformacji energetycznej. Ponadto istnieje potencjał do zmniejszenia dyskonta względem złota.

WIG20

Po dwóch miesiącach istotnych wzrostów na GPW możliwa jest realizacja zysków czemu sprzyjać mogą napięcia geopolityczne. Cel: 2450.

Łukasz Zembik

Oanda TMS Brokers

EUR/PLN

Styczniowo-lutowa (bez ostatnich dwóch dni) aprecjacja PLN była nad wyraz imponującą. Skala jej jednak moim zdaniem była przesadzona, a za umocnieniem nie do końca podążały fundamenty. Widać, że PLN jako waluta o wysokiej becie potrafi tracić w szybkim tempie (mocna korelacja z nastrojami inwestorów, globalnym rynkiem akcji lub zmiennością innych ryzykownych aktywów). Uważam, że ostatnie odreagowania kursu EUR/PLN jest początkiem nieco większego ruchu na północ. Widać, że notowania EUR/USD po kilkakrotnej próbie przełamania 1,0520 „skapitulowały” i być może kolejne tygodnie zepchną parę walutową w kierunku minimów ze stycznia, czyli w stronę 1,0250–1,02. To będzie powodować dalszą presję na wzrost EUR/PLN.

Miedź

W pierwszej połowie lutego cena osiągnęła wartość 4,83 USD za funt, po czym nastąpiła korekta spadkowa. Ten poziom jest w tym momencie kluczowym lokalnym oporem. Międzynarodowa Grupa Badań nad Miedzią prognozuje, że w tym roku wzrost produkcji surowca będzie słabszy, co powinno zmniejszyć nadmiar podaży na rynku i jednocześnie ten czynnik powinien wspierać wyższą wycenę na rynku. Na razie brakuje sankcji na miedź, ale wielokrotnie ten surowiec padał z ust Donalda Trumpa. Z technicznego punktu widzenia miedź notowana na COMEX wykonała w ostatnich tygodniach korektę spadkową w rozpoczętym na początku roku znaczącym impulsie wzrostowym. Cena dotarła do wsparcia horyzontalnego, co może ograniczać dalsze zniżki. Cel na marzec 4,8–5,0 USD za funt.

Nasdaq 100

Uważam, że na Wall Street nastroje się popsuły na nieco dłużej niż na tydzień. Nowe informacje dotyczące taryf zaczynają coraz bardziej pogarszać nastroje. Inwestorzy zaczynają się obawiać wzrostu cen, co jest odzwierciedlone w oczekiwaniach inflacji. Dodatkowo ostatnio pojawiła się seria słabych odczytów nastrojów konsumentów. Wszyscy czekają na NFP i jeśli one również znajdą się poniżej oczekiwań, rynek szybko na to zareaguje. Fed cały czas jest nieugięty w sprawie poziomu restrykcyjności polityki pieniężnej. Boom na sztuczną inteligencję nieco osłabł, to wyraźnie widać po ostatnim zachowaniu Nvidii. Z technicznego punktu widzenia na wykresie Nasdaqa 100 wyrysowana została formacja podwójnego szczytu. Przecena pod koniec lutego doprowadziła do sytuacji naruszenia potencjalnej „linii szyi”. Kluczowe będzie to czy ten poziom zostanie wybroniony. Jednak ryzyko dalszego spadku (po krótkiej korekcie) jest przeważające. Cel 19 800–19 000 pkt.