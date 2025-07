- Firmy z branży metalowej, choć są teoretycznie pierwszymi na liście beneficjentów zwiększonych wydatków zbrojeniowych, mają więcej obaw niż nadziei. Z jednej strony brakuje integracji między przemysłem cywilnym a obronnym, z drugiej – przedsiębiorcy zwyczajnie nie mają dostępu do informacji o możliwych korzyściach. Aż 26 proc. respondentów mówi wprost: nie spodziewamy się żadnych zmian. Do tego dochodzi istotna bariera kosztowa. Rosnące ceny stali, metali specjalnych i komponentów wpływają negatywnie na rentowność, a presja ta może się tylko pogłębić – podkreśla Katarzyna Pydych, socjolożka, badaczka rynku i opinii firm, CEO & Founder Keralla Research.

Jak jednak dodaje nie jest wykluczone, że efekty wydatków na obronność, już przekładają się jednak na kondycję firm. - W tegorocznym badaniu mediana wartości zamrożonych środków w niezapłaconych fakturach wzrosła ze 100 tys. zł do 200 tys. zł i to w ciągu jednego roku. To może być sygnał, że coś zaczyna się zmieniać. Z jednej strony klienci – zwłaszcza więksi – mogą wymuszać dłuższe terminy, żeby poprawić własną płynność kosztem dostawców. Możliwe jednak, że u części to już efekt wchodzenia w projekty. Realizacja kontraktów z udziałem Skarbu Państwa lub większych firm przemysłu obronnego to, jak wiemy, długie procedury płatnicze – zauważa ekspertka.

Branża metalowa potrzebuje wsparcia i elastycznych rozwiązań

Z perspektywy branży metalowej nadchodzące miesiące to czas ważnych decyzji. Potencjalny wzrost zapotrzebowania ze strony sektora obronnego wymaga inwestycji i odpowiedniego przygotowania technologicznego oraz finansowego. Dla firm, które zdecydują się wejść w ten segment rynku, kluczowe będzie zarządzanie płynnością – szczególnie w obliczu rosnących kosztów operacyjnych i długich terminów płatności charakterystycznych dla kontraktów z dużymi odbiorcami. Jednocześnie struktura finansowania programów obronnych – z dominującą rolą kontraktów zagranicznych – sprawia, że krajowe firmy muszą konkurować o relatywnie mniejszą pulę zamówień.

– Wydatki obronne mogą stać się istotnym bodźcem prorozwojowym, ale tylko pod warunkiem, że będą mądrze spożytkowane. Chodzi o to, aby poprzez offset te środki wspierały rozwój krajowych przedsiębiorstw, bo wtedy takie inwestycje będą miały charakter mnożnikowy. Nie chodzi tylko o to, by „pójść do sklepu i coś kupić”, ale o realne wykorzystanie potencjału naszej gospodarki – mówi prof. Waldemar Rogowski, ekonomista SGH i główny analityk Grupy BIK.