Czy kryterium dochodowe jest fair?

Kryterium dochodowe towarzyszy wielu świadczeniom jako kluczowy element efektywnego wydatkowania środków publicznych. Jest stosowane oczywiście m.in. przy świadczeniach w ramach pomocy socjalnej. Jednocześnie bywa wykorzystywane także w innych dziedzinach, w tym w dostępie do usług publicznych, takich jak publiczny żłobek czy przedszkole. W ostatnich latach było stosowane choćby przy dostępie do bonu energetycznego. W latach 2016–2019 funkcjonowało w ramach programu Rodzina 500 plus (na pierwsze dziecko). Od lat już go nie ma, acz regularnie pojawia się w debacie publicznej pomysł ograniczenia dostępu do programu dla osób zamożnych.