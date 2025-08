Grupa kapitałowa MOL pozyskała 85 tys. ton kaspijskiej ropy i podpisała umowę na dostawy z kazachską państwową firmą paliwową KazMunayGas. Nabyty surowiec najpierw trafił poprzez rurociąg Caspian Pipeline Consortium do czarnomorskiego portu w Noworosyjsku, a następnie drogą morską do chorwackiego miasteczka Omišalj, skąd przetransportowano go rurociągiem Adria do rafinerii koncernu.

Reklama

MOL od ponad dekady pracuje nad doskonaleniem rurociągu Adria

MOL informuje, że kazachska ropa odgrywa kluczową rolę w programie dywersyfikacji dostaw realizowanych do jego grupy. Stanowi m.in. jeden z 14 gatunków surowca testowanych już w rafinerii w Bratysławie i regularnie importowanych do Europy Środkowo–Wschodniej.

„Grupa MOL od ponad dekady pracuje nad doskonaleniem rurociągu Adria i powiązanej z nim infrastruktury, zwiększeniem elastyczności technologii rafineryjnych oraz tworzeniem nowych, niezawodnych szlaków dostaw. Integralną częścią tego procesu jest poszukiwanie wiarygodnych dostawców i wysokiej jakości alternatywnych gatunków ropy naftowej” – mówi cytowany w komunikacie prasowym Gabriel Szabó, wiceprezes wykonawczy ds. segmentu downstream w grupie MOL.

Czytaj więcej Surowce i paliwa Regulacje stawiają przed MOL-em liczne wyzwania Koncern MOL najbardziej narzeka na węgierski podatek od CO2. Na kolejnym miejscu są unijne przepisy, zwłaszcza te promujące gospodarkę o obiegu zamkniętym. Mimo to spółka liczy, że UE pomoże utrzymać produkcję chemiczną w Europie.

MOL wydobywa ropę w Kazachstanie i Azerbejdżanie

Współpraca koncernu z KazMunayGas trwa od 2004 r. i jest konsekwentnie rozwijana. Pod koniec ubiegłego roku oba podmioty zawarły porozumienie dotyczące współpracy przy poszukiwaniach i wydobyciu węglowodorów, transferu technologii oraz dostaw ropy i produktów petrochemicznych. Na jej mocy m.in. wspólnie wydobywają gaz i kondensat gazowy na złożu Rożkowskie w Kazachstanie.