- Przyspieszamy ekspansję. W ciągu sześciu miesięcy otworzyliśmy ponad 800 nowych placówek, co przybliża nas do realizacji nowego celu: ponad 1300 otwarć w całym 2025 r. Dynamiczny rozwój obserwujemy również na rynku rumuńskim, gdzie sieć Froo uruchomiła ponad 100 sklepów zaledwie rok po debiucie. W najbliższym czasie będziemy koncentrować się na zwiększaniu efektywności oraz realizacji strategicznego celu, jakim jest podwojenie wartości sprzedaży do klienta końcowego w latach 2023–2028 – komentuje Tomasz Suchański, prezes Żabki.

Z kolei wiceprezes Tomasz Blicharski, podkreśla, że w I półroczu 2025 r. Żabka, według danych Nielsena, rozwijała się ponad dwukrotnie szybciej niż rynek, zwiększając udział o 0,7 pkt proc. do 10,6 proc. z 9,9 proc. rok wcześniej.

- W czerwcu 2025 r. zakończyliśmy strategiczny projekt montażu pieców gastronomicznych we wszystkich sklepach, dzięki czemu możemy rozwijać menu posiłków na ciepło w skali całej Polski. Przyczyniło się to do dwucyfrowego wzrostu sprzedaży dań gotowych, co znacząco wsparło wzrost sprzedaży LfL w I półroczu o 6,1 proc. – wskazuje wiceprezes. Dodaje, że w całym 2025 r. zarząd spodziewa się solidnego wzrostu sprzedaży LfL, w przedziale od średnich do wysokich jednocyfrowych wartości procentowych.

- Wypracowane wyniki stanowią solidną podstawę do utrzymania marży skorygowanego wyniku EBITDA na poziomie 12–13 proc. na koniec 2025 r. oraz dalszej poprawy rentowności skorygowanego zysku netto do około 3 proc. w krótkim okresie – wskazuje z kolei Marta Wrochna-Łastowska, członkini zarządu ds. finansowych Żabki.

Od października 2024 r. akcje spółki notowane są na GPW. W IPO były sprzedawane po 21,5 zł. Obecnie kurs jest w okolicach 20 zł. W ostatnich miesiącach radzi sobie gorzej niż szeroki rynek.