Rozwój offshore

W samym drugim kwartale br., według wstępnych, szacunkowych danych, wynik EBITDA Polenergii wyniósł 151 mln zł, a skorygowany zysk netto 0,7 mln zł. - W drugim kwartale zamknęliśmy rekordowe w historii polskiej energetyki finansowanie w formule project finance dla obu farm. W związku z rozwojem tego gigantycznego projektu, ponosimy jednak już koszty odsetkowe wynikające z finansowania w ramach KPO i zielonych obligacji, które są widoczne w skorygowanym zysku netto. Co ważne, dzięki pozyskanym z tych źródeł środkom zdołaliśmy uniknąć emisji akcji. W wyniku I półrocza uwzględniamy też efekt domknięcia finansowania morskich farm wiatrowych. W drugim kwartale zrealizowaliśmy operację zabezpieczenia stopy procentowej, co z jednej strony wiązało się z jednorazowymi kosztami dla spółki, ale z drugiej pozwoliło nam istotnie ograniczyć poziom dopłat do projektów Bałtyk 2 i 3. Mówimy o oszczędnościach rzędu ponad 100 mln zł – dodaje Piotr Sujecki, wiceprezes ds. finansowych.

Polenergia wspólnie z norweskim Equinor rozwija na Morzu Bałtyckim trzy projekty morskich farm wiatrowych, które będą mogły zasilić zieloną energia 4 mln gospodarstw domowych w Polsce. Trwa budowa dwóch pierwszych projektów Bałtyk 2 i 3, o łącznej mocy 1,44 GW. Pierwsza energia z obu farm popłynie do sieci w 2027 roku. Projekt Bałtyk 1, o mocy do 1,56 GW, to największa i najbardziej zaawansowana farma wiatrowa w II fazie rozwoju offshore. Obecnie jest szykowana do grudniowej aukcji.

Odpisy na fotowoltaice i wodorze

Skorygowany zysk netto Polenergii prezentowany we wstępnych danych nie uwzględnia odpisu niegotówkowego dokonanego przez grupę w odniesieniu do spółek Polenergia Fotowoltaika S.A. i Polenergia H2HUB Nowa Sarzyna o łącznej wartości około 92 mln zł. Decyzja dotycząca Polenergii Fotowoltaika jest efektem aktualnej sytuacji na rynku prosumentów i perspektyw dalszego rozwoju tej branży. Grupa w ostatnim czasie obserwuje wyraźne spowolnienie na rynku sprzedaży rozwiązań dedykowanych prosumentom. Odpis dotyczący Polenergia H2HUB Nowa Sarzyna wynika z aktualnej oceny dynamiki rozwoju rynku zielonego wodoru i profilu ryzyka inwestycyjnego projektu.

- Aktywności w obszarze transformacji wodorowej i rozwiązaniach dedykowanych prosumentom nie są kluczowym obszarem naszego biznesu. Przyjęta w marcu tego roku strategia jasno wyznaczyła główne kierunki rozwoju Polenergii na najbliższe lata. Naszym strategicznym projektem w perspektywie 2030 roku jest offshore. Chcemy też rozwijać lądowe źródła OZE, inwestować w magazyny energii, a także umacniać się w segmencie umów PPA dla firm. I przede wszystkim na tych obszarach, które naszym zdaniem generują największą wartość dla akcjonariuszy, będziemy się koncentrować w przyszłości – podkreśla Adam Purwin.