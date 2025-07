Na co postawić w lipcu? Kryptowaluty, metale szlachetne i GPW

Chociaż czerwiec na rynkach momentami był burzliwy, głównie za sprawą napięć na Bliskim Wschodzie, to postawienie na słabość amerykańskiego dolara oraz wzrost cen srebra, co proponowali eksperci typujący skład portfeli foreksowych, było słusznym podejściem. W czerwcu szybko jednak udało się opanować nerwy. Efekt jest taki, że początek lipca przyniósł nowe rekordy indeksów giełdowych i ogólny optymizm rynkowy. Pierwsze niespodzianki też już jednak są. Na co teraz postawili eksperci?

Różnorodność walutowa

W przypadku typów z rynku walutowego nadal dużą popularnością cieszą się kryptowaluty. Prognozy dla nich pozostają optymistyczne.

– Podtrzymuję pozytywną ocenę bitcoina w związku z poprawą nastrojów na globalnych giełdach, osłabieniem USD i rynkowymi oczekiwaniami na luzowanie polityki monetarnej przez banki centralne na świecie. Notowania BTC skorelowane są z globalnym wskaźnikiem płynności M2, który rośnie w ostatnich miesiącach, co może przełożyć się na kontynuację odbicia bitcoina – wskazuje Michał Krajczewski z BM BNP Paribas Bank Polska.

W kryptowaluty wierzą też Marek Rogalski z DM BOŚ oraz Mateusz Namysł z Santander BM. Obaj w lipcu postawili na wzrost notowań ethereum.

– Rynek kryptowalut ma dobre warunki do kontynuacji zwyżek – pozytywne nastroje na rynkach oraz szanse na dalszy rozwój branży, m.in. dzięki Genius Act. Ether może zachowywać się lepiej od bitcoina w obecnej fali wzrostowej – uważa Rogalski.