AB, Action, Asbis, Asseco SEE, Benefit Systems, Comp, Digital Network, Dom Development, Forte, mBank, Millennium, Mirbud, Orlen, PKO BP, PGE, Tauron, Toya, Vercom oraz VRG – to faworyci DM BOŚ, wymienieni w najnowszym, cyklicznym raporcie analitycznym. Zdaniem ekspertów są to spółki, które w sierpniu mogą zachowywać się lepiej od rynku.

Jakie zmiany wprowadzili analitycy?

W raporcie widać umiarkowane roszady względem poprzedniej edycji. Na listę spółek, których kurs może się zachowywać lepiej od rynku dodano Benefit Systems i Millennium, jednocześnie nie wycofując żadnego podmiotu. Natomiast do krótkich pozycji analitycy dodali CD Projekt i nie usunęli żadnej spółki.

W minionym miesiącu portfel DM BOŚ wygenerował wyższy o 2,3 pkt proc. wynik w porównaniu ze stopą zwrotu z indeksu WIG – w kategoriach bezwzględnych wartość portfela wzrosła o 9 proc. wobec 6,7-proc. wzrostu WIG. Od początku 2025 r. portfel DM BOŚ przyniósł stopę zwrotu w wysokości 37,7 proc. wobec 35,7-proc. wzrostu WIG.