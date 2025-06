Zmienności nie powinno zabraknąć. Sprzedaj dolara, postaw na srebro

Pozbywanie się ryzykownych aktywów w maju nie było najlepszym pomysłem. Rynek nagrodził tych, którzy nie bali się potencjalnych ryzyk, które były i nadal są w otoczeniu. Skoro nie zmaterializowały się one w maju, to czy dadzą one o sobie znać w czerwcu? A może strach ma jedynie wielkie oczy?

Niechciany dolar

Patrząc na walutowe typy ekspertów do portfeli foreksowych na czerwiec, można dojść do wniosku, że wśród nich pojawiła się większa doza niepewności. Miesiąc temu panowała wiara we wzrosty kryptowalut. Ci, którzy na nie postawili, a dodatkowo ustawili zlecenia realizujące zyski, mogą czuć satysfakcję. Teraz w odniesieniu do kryptowalut pojawiły się już wątpliwości. W bitcoina wierzy nadal Michał Krajczewski z BM BNP Paribas.

– Podtrzymuję pozytywną ocenę BTC w związku z poprawą nastrojów na globalnych giełdach, osłabieniem USD i rynkowymi oczekiwaniami na luzowanie polityki monetarnej przez banki centralne na świecie. Notowania BTC skorelowane są z globalnym wskaźnikiem płynności M2, który odbijał w ostatnich tygodniach, co może przełożyć się na kontynuację odbicia BTC. Po wybiciu nowych historycznych maksimów notowania BTC modelowo cofnęły się pod koniec miesiąca do wsparcia, co daje dobry moment do zajęcia pozycji – uważa Krajczewski. Sceptyków w odniesieniu do najważniejszej z kryptowalut też jednak nie brakuje, chociaż panuje przekonanie, że ewentualne spadki bardziej będą miały znamiona korekty niż odwracania trendu.

– Tempo wzrostów na BTC ostatnio nieco osłabło, niepokoi ponowne zejście pod wybity wcześniej kluczowy opór przy 110 tys. USD. Schłodzenie nastrojów może być jednak tylko korektą w ruchu rozpoczętym po pierwszej dekadzie kwietnia – uważa Marek Rogalski, analityk DM BOŚ.

Kamil Cisowski z DI Xelion, który na rynku kryptowalut rozbił bank w maju (długa pozycja na solanie z opcją take profit), kieruje teraz swoją uwagę poza główne aktywa tego rynku. Obecnie stawia na wzrosty na rynku altcoinów, a przejawem tego jest długa pozycja w odniesieniu do Aave.