Xi Jinping nie chce, by producenci aut elektrycznych cięli ceny

W ostatnich miesiącach owe spółki prowadziły wojnę cenową. BYD wielokrotnie obniżał cenę swojego niskobudżetowego modelu samochodu elektrycznego Seagull, oferując go nawet za 55 800 juanów (28,8 tys. zł), czyli niemal 20 proc. poniżej wcześniejszej oficjalnej ceny detalicznej. Great Wall Motors, jeden z konkurentów BYD, wprowadził w czerwcu nową wersję swojego auta Ora 3, około 20 proc. tańszą od wersji sprzedawanej we wrześniu. W styczniu He Xiaopeng, prezes koncernu XPeng Motors, miał natomiast powiedzieć pracownikom, że „rynek z pewnością zobaczy ostrzejszą konkurencję w 2025 roku” i że niektóre firmy motoryzacyjne nie przetrwają nadchodzącej wojny cenowej.

Czytaj więcej Inwestycje W polskich portfelach mniej Nvidii, więcej BYD W II kwartale polscy inwestorzy indywidualni częściowo wycofywali się z amerykańskich gigantów technologicznych, a jednocześnie dywersyfikowali swoje portfele, kierując środki m.in. do BYD, Novo Nordisk oraz europejskich firm z sektora obronnego.

W lipcu chińskie władze przedstawiły projekt nowelizacji prawa dotyczącego cen. Miałaby ona prowadzić do ograniczenia wojen cenowych na rynku krajowym. Część analityków wątpi jednak w to, czy rządowi uda się szybko rozwiązać ten problem. – Nie jestem przekonana, że rząd zrobi coś, aby w znaczący sposób ograniczyć ten problem. Przecież jak dotąd nikt nie został naprawdę ukarany za nadmierne inwestowanie w strategiczne priorytety. Widzimy pewne zmiany w konkretnych działaniach podejmowanych przez rząd, które wskazują na ten problem, ale widzieliśmy już wcześniej tego rodzaju działania i nic z tego nie wynikło – uważa Antonia Hmaidi, analityczka w firmie Merics. Jej zdaniem, częściowym rozwiązaniem tego problemu byłaby większa sprzedaż chińskich aut elektrycznych za granicę. Prowadziłoby to jednak do wzrostu napięć w relacjach z niektórymi partnerami handlowymi.