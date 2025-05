Portfel foreksowy na maj: Eksperci znów zwracają się w stronę rynku kryptowalut

Kwiecień na rynkach finansowych stał pod znakiem olbrzymiej zmienności. Początek miesiąca przyniósł panikę i ucieczkę od ryzykownych aktywów, co było reakcją na cła ogłoszone przez Trumpa. W miarę jednak upływu czasu amerykańska administracja zmiękczała ton, a to dało pretekst do wyraźnego odbicia w górę i kupowania przecenionych aktywów.

Reklama

Po burzliwym kwietniu rozpoczęliśmy miesiąc, któremu towarzyszy powiedzenie „Sell in May and go away”. Czy w obecnych warunkach, gdzie króluje podwyższona zmienność i nadal duża niepewność, faktycznie słuszne jest sprzedawanie ryzykownych aktywów?

Krypo wracają do gry

Patrząc na wybory z rynku walutowego ekspertów, którzy typują dla „Parkietu” skład portfeli foreksowych, na pierwszy plan wysuwają się przede wszystkim krypotwaluty oraz polski złoty. W przypadku rynku krypto, który w kwietniu też wrócił z dalekiej podróży, panuje duży optymizm.

– Podtrzymuję pozytywną ocenę bitcoina w związku z poprawą nastrojów na światowych giełdach, osłabieniem USD i rynkowymi oczekiwaniami na luzowanie polityki monetarnej przez banki centralne na świecie. Notowania BTC skorelowane są z globalnym wskaźnikiem płynności M2, który odbijał w górę w ostatnich tygodniach, co może przełożyć się na kontynuację odbicia BTC – wskazuje Michał Krajczewski z BM BNP Paribas Bank Polska.