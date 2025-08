Inwestycje Polaków bez podatku Belki. Ale tylko do 100 tys. zł

Zgodnie z zapowiedziami, minister finansów Andrzej Domański przedstawił założenia nowej oferty dla Polaków, której celem ma być wsparcie długoterminowego oszczędzania. Chodzi o Osobiste Konto Inwestycyjne, w skrócie OKI, które umożliwia uniknięcie tzw. podatku Belki (czyli podatku od zysków kapitałowych) dla kwoty do 100 tys. zł.

Co to jest OKI i jak działa? Nowe zasady oszczędzania bez podatku Belki

Minister Domański na wtorkowej konferencji prasowej informował, że OKI bez podatku ma być wyodrębnionym produktem, który znajdzie się w ofercie instytucji finansowych, takich jak banki czy biura maklerskie. Korzystać będą z niego mogły tylko osoby fizyczne. Pieniądze będzie można po części lokować w bezpiecznych i znanych Polakom instrumentach, takich jak bankowe lokaty czy oszczędnościowe obligacje Skarbu Państwa – do limitu 25 tys. zł. W większości zaś – w instrumentach postrzeganych jako bardziej ryzykowne. Łączny limit 100 tys. zł bez podatku obejmuje akcje spółek giełdowych, obligacje i inne instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu (w tym m.in. ETF-y) oraz fundusze inwestycyjne.

– Większość Polaków preferuje najbezpieczniejsze produkty oszczędnościowe. Dla wielu osób rozczarowujące może więc być to, że w przypadku lokat bankowych i obligacji skarbowych limit w ramach OKI wyniesie nie 100 tys. zł, ale jedynie 25 tys. zł – komentuje Jarosław Sadowski, dyrektor departamentu analiz w portalu Rankomat.pl.