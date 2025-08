XTB stawia na cyberbezpieczeństwo

XTB umożliwia aktywację 2FA od 2024 roku. Początkowo oferowano uwierzytelnianie przez SMS, a w lipcu 2025 roku dodano drugą metodę - TOTP (Time-based One-Time Password). Dzięki niej użytkownicy mogą generować jednorazowe kody w aplikacjach takich jak Google Authenticator, Microsoft Authenticator czy Apple Passwords. Obecnie, kończy się proces związany z obowiązkowym uruchomieniem 2FA u wszystkich użytkowników w Polsce. W najbliższych tygodniach ruszy on również w pozostałych oddziałach europejskich. Dodatkowo, od IV kwartału tego roku, 2FA będzie włączane automatycznie dla każdego nowego klienta. - Zdajemy sobie sprawę, że branża finansowa musi wyróżniać się najwyższymi standardami bezpieczeństwa i zaufania. W końcu to właśnie takie instytucje jak XTB są miejscem, gdzie pieniądze klientów pracują. Cyberbezpieczeństwo jest naszym priorytetem i nie są to tylko deklaracje - w 2024 roku budżet Wydziału Bezpieczeństwa w XTB zwiększył się o 48 proc. rok do roku, a zakładamy, że w kolejnych latach te inwestycje będą systematycznie rosły –tłumaczy Omar Arnaout.

W najbliższych miesiącach XTB planuje wdrożyć kolejne rozwiązania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa środków klientów. Wśród nich jest m.in. wprowadzenie możliwości natychmiastowego wylogowania się z wszystkich sesji i zablokowanie konta z poziomu aplikacji mobilnej czy też bieżąca analiza zachowań inwestorów na platformie połączona. Ponadto, Wydział Bezpieczeństwa w XTB regularnie współpracuje z zespołem CSIRT Komisji Nadzoru Finansowego oraz z CERT Polska.