Liczba spółek wycofanych w 2025 r. z obrotu będzie wyższa niż w 2024 r. W kolejce do delistingu czeka EMC Instytut Medyczny. Za nim ustawiają się kolejni.

W całym 2024 r. z rynku głównego GPW wycofano 11 firm. Od stycznia do końca maja 2025 r. było ich 6 – wynika z oficjalnych danych GPW. Danych za ostatnie tygodnie jeszcze nie podano, ale wiadomo już, że lista się wydłużyła. W lipcu doszło m.in. do głośnego delistingu Rafako. Z kolei z 8 sierpnia z obrotu wycofane zostaną akcje EMC Instytutu Medycznego.

Rzut oka na wezwania

W styczniu 2025 r. fundusz Penta wezwał do sprzedaży 4 580 405 akcji EMC, po cenie 10,6 zł. W lutym podniesiono ją do 11 zł. Po rozliczeniu wezwania Penta miała akcje reprezentujące łącznie ponad 99,7 proc. Zwiększyła udział do 100 proc. w wyniku przymusowego wykupu. EMC jest stosunkowo dużą spółkę jak na GPW: kapitalizacja medycznej grupy wynosi niemal 470 mln zł.

Czytaj więcej Firmy Selena przedłużyła termin wezwania na akcje Izolacji Jarocin Zgodnie z najnowszą deklaracją wezwanie potrwa do 12 września. Wydłużony termin na składanie zapisów wynika z konieczności otrzymania zgody na przejęcie od UOKiK. W wezwaniu nie zmienia się za to cena ustalona na 3,6 zł.

Trwają wezwania do sprzedaży akcji takich spółek jak Izolacja Jarocin czy Makrum. Zapisy w wezwaniu ogłoszonym przez Selenę Industrial Technologies na akcje Izolacji przedłużono do 12 września. Na początku lipca Selena wezwała do sprzedaży wszystkich walorów po 3,6 zł. Zakładano wówczas, że przyjmowanie zapisów potrwa do 12 sierpnia. Aktualnie kurs Izolacji jest w okolicach 3,7 zł.