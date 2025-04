Cła krzyżują plany ekspertom. Czy mimo tego wyjdą na plus?

W kwietniowych typach walutowych często pojawia się także złoty. Większość ekspertów oczekuje, że ten miesiąc może przynieść osłabienie naszej waluty. – Przewidywana przeze mnie podwyższona zmienność może nie sprzyjać PLN. Złoty pozostaje mocny, jednak może ulec tendencjom globalnym – uważa Mateusz Namysł z Santander BM.

Metale szlachetne nadal na topie

W obszarze surowców i towarów, jak to zazwyczaj bywa, królują metale szlachetne i to mimo tego, że już marzec dla tych aktywów można było uznać za udany. Na złoto nadal stawia m.in. Łukasz Wardyn z CMC Markets.

– Trendem dominującym ustabilizowanym przez zakupy banków centralnych jest hossa, więc dla będących poza rynkiem co do zasady (statystycznej) bardziej korzystne będą próby kupowania potencjalnego dołka niż łapania szczytu. Warto jednak odnotować widoczne przyspieszenie wzrostów, a to może być wstępny sygnał świadczący o krótkoterminowym przegrzewaniu się rynku – podkreśla Wardyn.