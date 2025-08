Zremb z kolejnym kontraktem w Niemczech. Kurs rośnie

Zremb załapał się na zbrojeniową hossę

Akcje Zrembu w tym roku mocno urosły na fali zbrojeniowej hossy, przynosząc swoim posiadaczom ok. 75 proc. zysku. Ogromne oczekiwania inwestorów zostały rozbudzone za sprawą planów znaczącego zwiększenia wydatków krajów Europy na wyposażenie armii celem odbudowy potencjału obronnego. W ostatnich miesiącach inwestorzy jednak chętniej realizowali zyski, co częściowo skorygowało wypracowane wcześniej zwyżki. W maju akcje spółki były wyceniane na rynku nawet po 9 zł, podczas gdy aktualnie jest to ok. 7,35 zł.