Krótko przed zamknięciem wtorkowej sesji Lubawa, dostarczająca różnego rodzaju sprzęt dla służb mundurowych, podała w komunikacie, że otrzymała od Agencji Uzbrojenia potwierdzenie realizacji dostaw kamizelek kuloodpornych zintegrowanych Gryf w ramach zamówienia opcjonalnego. Jego łączna wartość wynosi ok. 115 mln zł brutto. Jak dodano, potwierdzenie obejmuje dostawę kamizelek kuloodpornych zintegrowanych w liczbie i terminach ustalonych odrębnie dla każdego roku.

W odpowiedzi notowania spółki, które niemal przez całą wtorkową sesję były jedynie na niewielkim plusie, poszybowały w górę o ponad 5 proc., choć już sam finisz sesji wypadł 4 proc. na plusie.

Lubawa urosła dzięki zbrojeniowej hossie

Notowania Lubawy od końca 2023 r. poruszają się w wyraźnym trendzie wzrostowym, ale w bieżącym roku zwyżki przyspieszyły wspierane czynnikami geopolitycznymi. Oczekiwania inwestorów zostały rozbudzone za sprawą planów znaczącego zwiększenia wydatków krajów Europy na wyposażenie armii celem odbudowy potencjału obronnego, co daje perspektywę pozyskania kolejnych kontraktów wojskowych. Odbiciu notowań towarzyszyły pozytywne informacje napływające z firmy na temat m.in. rekordowych wyników za 2024 rok. Akcje spółki licząc tylko od początku bieżącego roku podwoiły swoją wartość, a stopa zwrotu za ostatnie trzy lat wynosi ponad 250 proc. W marcu wycena giełdowa spółki po raz pierwszy w historii firmy przekroczyła 1 mld zł, by w szczytowym momencie zbliżyć się do 1,8 mld zł. Aktualnie jej kapitalizacja wynosi ok. 1,35 mld zł.