Niższe temperatury pomagały Kogeneracji. Zagrożeniem wyższe ceny gazu

Wrocławska Kogeneracja należąca do Grupy PGE szacuje skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale 2025 roku na ok. 22 mln zł, a wynik EBITDA na ok. 86 mln zł. Wynikom spółki sprzyjały niższe temperatury w pierwszym półroczu tego roku.