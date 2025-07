W Amundi Polska TFI zaczynają działać trzy nowe fundusze, z których jeden – mieszany – będzie powiązany z polskim rynkiem akcji. Już kiedyś jednak był w ofercie fundusz akcji polskich, naśladujący WIG20. Skąd pomysł na powrót na polski rynek?

Rzeczywiście, istniał taki produkt, podobnie jak fundusze odwzorowujące S&P 500 czy MSCI EMU, ale zostały zlikwidowane ze względu na dość niskie wówczas zainteresowanie funduszami indeksowymi. Większość dotychczas działających funduszy w Amundi działa w formule master feeder, natomiast głównym produktem jest fundusz polskich papierów krótkoterminowych. Uznaliśmy, że czas na zmiany w ofercie i stąd decyzja o powrocie do bezpośrednich inwestycji na polskim rynku w ramach Amundi Stabilnego Wzrostu. Dwa pozostałe fundusze, które właśnie ruszają, to Amundi Stars Akcji Amerykańskich oraz Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny. W funduszu stabilnego wzrostu polskie akcje będą stanowić około 25 proc. aktywów, reszta zaś to będą polskie obligacje skarbowe. Chcemy zachęcać klientów do inwestowania na rynku polskim, którego perspektywy w ostatnim czasie wyraźnie się poprawiły. Inwestycja będzie miała wciąż dość ostrożny charakter. Przy dzisiejszych regulacjach trudno oczekiwać, by klienci TFI na większą skalę zaczęli inwestować w typowe fundusze akcji polskich. MiFID II mocno utrudnia rozmowę z klientami na ten temat.