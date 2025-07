- Ruch bitcoina powyżej 112 000 dol. odzwierciedla kumulujące się efekty silnych napływów do ETF-ów, rosnącej adopcji instytucjonalnej i korzystnego tła makroekonomicznego. Wraz z powrotem na stół obniżek stóp procentowych i rosnącą globalną niestabilnością polityczną, inwestorzy sięgają po twarde aktywa, a bitcoin korzysta zarówno z pozycjonowania „jak złoto”, jak i z apetytu na ryzyko. Tym razem popyt jest strukturalny, regulowany i trwały – wskazuje Adam Guren, założyciel i główny dyrektor inwestycyjny w Hunting Hill Global Capital.

Inwestorzy oczekiwali, że bitcoin osiągnie nowe rekordy w drugiej połowie roku, gdy skarbce korporacyjne przyspieszą swoje zakupy bitcoina, a Kongres zbliży się do uchwalenia ustawodawstwa dotyczącego kryptowalut.

- Ze zmianami legislacyjnymi w sprawie kryptowalut na horyzoncie w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie i prawdopodobnym napływem pozytywnego impetu w okresie letniego zastoju, bycze nastroje i niższe wolumeny handlowe mogą sprawić, że ceny skoczą do 120 000 dol. lub więcej do końca przyszłego tygodnia. Jak daleko posuniemy się w górę przez lato, to każdy może zgadywać, ale otwarty interes na opcjach zakupu przewyższa ten na opcjach sprzedaży, co zwykle wskazuje, że inwestorzy są byczy i oczekują kontynuacji wzrostowej dynamiki cenowej – powiedział Ryan Gorman, główny strateg w firmie Uranium Digital.