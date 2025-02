Uwaga na krypto i dolara. Złoto wciąż z potencjałem, giełdy niekoniecznie

– Platyna korzysta na zwyżkach cen złota, ale i też powrotu wątku katalizatorów do aut spalinowych (ten sektor może zanotować odbicie) – podkreśla Marek Rogalski z DM BOŚ.

Innym typem, który przewija się w portfelu na luty, jest gaz, którego cena, zdaniem ekspertów, ma iść do góry. – Perturbacje w globalnym handlu będą sprzyjać wyższym cenom surowców. Kontynuacji zwyżkowej tendencji oczekuję w notowaniach gazu ziemnego. Po styczniowej korekcie prawdopodobnie przejdzie on w kolejną fazę wzrostową. Zima na półkuli północnej powinna wspierać stronę popytową – uważa Łukasz Zembik z Oanda TMS Brokers.

Czytaj więcej Portfel techniczny Styczeń już zszargał nerwy, a to dopiero początek W pierwszych tygodniach nowego roku doszło do powrotu kapitału na GPW i większość spółek zyskiwała. Jak na razie przewagę mają byki, ale początek lutego pokazuje, jak kruchą i jak wiele będzie zależało od interpretacji decyzji nowego amerykańskiego prezydenta.

Giełdy w dół

Co zaś może przynieść luty na giełdach? Patrząc na wszystkie wskazania ekspertów, należy spodziewać się spadków. Te mają dotknąć przede wszystkim rynek niemiecki. – Mocne wykupienie indeksu, niepewność powiązana z wynikiem przedterminowych wyborów do niemieckiego Bundestagu oraz wzrost globalnej awersji do ryzyka w wyniku rosnącego prawdopodobieństwa wybuchu nowych wojen handlowych to główne czynniki wskazujące na zasadność korekty w trendzie wzrostowym, obowiązującym na indeksie niemieckich spółek już od ponad dwóch lat – wylicza Andrzej Kiedrowicz z PKO BP. Eksperci sceptycznie podchodzą również do rynku amerykańskiego i dotyczy to zarówno indeksu S&P 500, Nasdaq, jak i Russell 2000.

– Amerykański rynek akcji dorósł do spadkowej korekty. Powrót indeksu S&P 500 w okolicę 5800 pkt lub niżej sugeruje nie tylko analiza techniczna wykresu, ale również wzrost ryzyka związanego z wojnami handlowymi – uważa Marcin Kiepas.

Znów nie brakuje głosów, że rynki muszą być przygotowane przede wszystkim na większą zmienność. – Wciąż oczekujemy, że S&P 500 zamknie kwartał wyraźnym spadkiem, a VIX wydaje się najlepszą metodą, by go rozegrać w sytuacji, gdy pretekstami do dużych, zazwyczaj krótkotrwałych (na razie) ruchów w dół pozostają zdarzenia jednorazowe, jak fala obaw wokół DeepSeek czy plany celne prezydenta Trumpa – podkreśla Kamil Cisowski.