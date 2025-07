Trump ogłasza decyzję w sprawie ceł. Wyższe taryfy na towary z UE i Meksyku

Czytaj więcej Wojna celna Trumpa Trump grozi Kanadzie 35-procentowym cłem Prezydent USA Donald Trump napisał w liście do kanadyjskiego premiera Marka Carneya, że 1 sierpnia może nałożyć 35-procentowe cło na większość produktów z Kanady. Może też podwyższyć cła do 15-20 proc. dla innych państw.

Trump pozostawia pole do negocjacji w sprawie ceł

Blok 27 państw członkowskich sprzedaje łącznie więcej do USA niż jakikolwiek inny kraj: całkowity import towarów z UE do USA wyniósł ponad 553 miliardy dolarów w 2022 roku, według Biura Przedstawiciela Handlowego USA.

UE dążyła do co najmniej wstępnego porozumienia, które oszczędziłoby jej bycia kolejnym adresatem listu od Trumpa dyktującego nowe cła na jej eksport do USA. Obie strony niedawno sygnalizowały postępy w negocjacjach po tym, jak Trump wycofał się z groźby nałożenia 50 proc. ceł.

Trump wysłał podobne listy do 23 innych partnerów handlowych USA w tym tygodniu, w tym do Kanady, Japonii i Brazylii, ustalając ogólne stawki celne w zakresie od 20 proc. do 50 proc.

W listach opublikowanych na Truth Social prezydent powiedział, że każdy kraj będzie musiał stawić czoła nowym taryfom od 1 sierpnia, choć pozostawił otwarte drzwi do dalszych rozmów w celu obniżenia tej stawki, tak jak to zrobił w listach do innych zagranicznych przywódców w tym tygodniu.