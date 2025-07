Na które obligacje postawić przy spadającej inflacji?

W tych okolicznościach premia w oprocentowaniu za pierwszy rok inwestycji w obligacje indeksowane inflacją nie zda się na zbyt wiele. Po trzech latach (a więc w horyzoncie objętym projekcją inflacji) średni zwrot z inwestycji w czteroletnie obligacje wyniesie 4,9 proc., a w dziesięcioletnie 5,32 proc. i będzie nadal spadać w kolejnych latach. Trzylatki wygrywają tę konkurencję w cuglach. Niemniej warto pamiętać, że odsetki od obligacji czteroletnich wypłacane są co roku, co może mieć znaczenie dla części kupujących.

Co miesiąc odsetki płacą za to oszczędnościowe obligacje roczne i dwuletnie. Ich wysokość jest wprost uzależniona od wysokości stopy referencyjnej NBP (do dwulatek doliczanych jest 15 pkt bazowych marży). W lipcu oprocentowanie wynosi odpowiednio 5,25 proc. i 5,4 proc., ale już od sierpnia spadnie do 5,0 proc. i 5,15 proc., a w kolejnych miesiącach, o ile RPP zdecyduje się na kolejne obniżki stóp, co z dzisiejszej perspektywy wydaje się całkiem prawdopodobne, może być to jeszcze mniej. Ale ich główna zaleta nie ulegnie zmianie – odsetki wypłacane co miesiąc, to cel każdego rentiera.

Korporacyjne premie

Co ciekawe, obligacje oszczędnościowe o stałym oprocentowaniu mogą dać lepsze wyniki niż najlepsze (tj. obarczone najniższym ryzykiem) obligacje korporacyjne, wliczając w to przyszłe emisje listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego, które mają zostać skierowane do inwestorów indywidualnych. Oczywiście, pod warunkiem, że ich konstrukcja będzie zbliżona do dotychczasowych emisji (WIBOR 6M plus 0,7-0,8 pkt proc. marży). Dziś wprawdzie WIBOR sześciomiesięczny wciąż jeszcze oscyluje w pobliżu 5 proc., ale kontrakty IRS wyceniają jego wartość na 4 proc. w ciągu trzech lat. Oznacza to, że aby osiągnąć wynik lepszy od trzyletniej obligacji oszczędnościowej inwestorzy musieliby wybrać papiery płacące przynajmniej 1,6-1,7 pkt proc. marży ponad WIBOR.

Emitenci obligacji kierowanych od czasu do czasu w stronę inwestorów indywidualnych wprawdzie oferują zazwyczaj wyraźnie wyższe marże, ale topniały one w oczach na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. W czerwcowo-lipcowej emisji Kruk zaproponował inwestorom 2,7 pkt proc. marży ponad WIBOR wobec 4,0 pkt proc. półtora roku wcześniej. Spadek marż plus perspektywa dalszych obniżek stóp procentowych, a więc także niższych stawek WIBOR powoduje z kolei, że premia za ryzyko kredytowe podejmowane przez inwestorów także będzie coraz niższa. Nabywcy obligacji korporacyjnych będą musieli dobrze się zastanowić, czy mniejsza premia jest warta inwestycji.

Z czasem jednak obniżki stóp i oczekiwania z nimi związane doprowadzić też mogą do spadku rentowności obligacji skarbowych (ten obrazek widzieliśmy na przełomie czerwca i lipca), co może też wpłynąć na obniżenie oprocentowania obligacji oszczędnościowych w kolejnych miesiącach, co w pewnym sensie przywróci równowagę między obligacjami o stałym i zmiennym oprocentowaniu.