Banki przewidują spadek stóp NBP i tną oprocentowania lokat

Duża część respondentów uważa również, że klimat do oszczędzania jest korzystny. Za taki uznało go 49,8 proc. gospodarstw domowych (wobec 45,9 proc. poprzednio i 36,5 proc. przed rokiem), w tym 9,3 proc. uważa, że mamy bardzo dobry czas, by oszczędzać (9,6 proc. poprzednio i 5,6 proc. przed rokiem). – Klimat do oszczędzania jest kształtowany przez kilka czynników, a tym dominującym obecnie z pewnością jest poziom inflacji, wysokość dochodów, wielkość stóp procentowych czy też znajomość możliwych opcji lokowania nadwyżek finansowych – stwierdzają autorzy raportu.

Konsumpcja rozczarowuje

W grudniu 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8821,25 zł brutto, co oznacza wzrost o 9,8 proc. w ujęciu rocznym. W porównaniu z listopadem 2024 r. wynagrodzenia wzrosły o 4 proc. Dynamika wzrostu była wspierana wypłatami nagród świątecznych, jubileuszowych, premii kwartalnych i rocznych oraz odpraw emerytalnych. – W kolejnych miesiącach możemy spodziewać się utrzymania wzrostu płac nominalnych poniżej 10 proc., głównie ze względu na brak tak dużych podwyżek płacy minimalnej jak w ubiegłym roku. To może przynieść ulgę przedsiębiorstwom, ale może również wpłynąć na osłabienie dynamiki konsumpcji prywatnej – zauważa Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Jak poinformował NBP, w grudniu 2024 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 46,3 mld zł. Było to spowodowane głównie wzrostem wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw niefinansowych. Wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 21,3 mld zł, tj. 1,6 proc., do poziomu 1325,9 mld zł.

A konsumpcja wciąż rozczarowuje. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła w grudniu 2024 r. o 1,9 proc. r./r., co było niższym wynikiem od oczekiwań rynkowych na poziomie 4,4 proc.. Jednocześnie jest to poprawa w porównaniu ze spadkiem o 2,3 proc. odnotowanym w grudniu 2023 r. W porównaniu z listopadem 2024 r., sprzedaż wzrosła o 9,9 proc., co wynika z sezonowego wzrostu aktywności zakupowej przed świętami.

– Dane są wyraźnie rozczarowujące, szczególnie w kontekście, że wzrost PKB w Polsce w dużej mierze opiera się na konsumpcji – stwierdza Andrzej Gwiżdż. Zauważa, że jednym z elementów wstrzymujących konsumpcję mogą być wysokie stopy procentowe, które ograniczają wydatki gospodarstw domowych. – Jeśli dane o sprzedaży detalicznej będą nadal słabsze w kolejnych miesiącach, istnieje możliwość, że Rada Polityki Pieniężnej zmieni retorykę odnośnie do swojej dotychczasowej jastrzębiej polityki monetarnej, co mogłoby mieć istotne konsekwencje dla rynku – twierdzi analityk.