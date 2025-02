Nowe produkty bankowe coraz częściej są kupowane za pośrednictwem kanałów cyfrowych

Raport Kearney potwierdza, że kanały cyfrowe odgrywają coraz bardziej istotną rolę w podróży zakupowej klientów. Jeszcze do niedawna służyły one przede wszystkim do researchu określonych produktów, których zakup odbywał się twarzą w twarz. Obecnie podział ten jest bardziej wyrównany. Widać to w przypadku produktów oszczędnościowych. W 2024 roku 67 proc. konsumentów dokonywało ich researchu online (o 25 proc. więcej niż w 2020 roku), a 63 proc. otworzyło konto oszczędnościowe drogą cyfrową (wzrost o 36 proc. od 2020 roku).

Czytaj więcej Oszczędzanie Banki przewidują spadek stóp NBP i tną oprocentowania lokat Konsumpcja wciąż rozczarowuje, tymczasem zanosi się na to, że płace w 2025 r. nie będą rosły już tak szybko jak w roku minionym. Czy to przeszkodzi Polakom w oszczędzaniu, tym bardziej że nie sprzyjają temu oprocentowania depozytów?