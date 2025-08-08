Azjatyckie giełdy (poza japońską) w większości zakończyły piątkową sesję pod kreską, ale w Europie przed południem przeważa kolor zielony. O blisko 1 proc. zwyżkuje indeks średnich spółek z Niemiec, choć DAX jest lekko pod kreską. Mocna jest też giełda włoska. Krajowy rynek ma za sobą dwa bardzo udane dni. W czwartek WIG20 wspiął się powyżej 3000 pkt, a WIG zawędrował ponad 110 tys. pkt.
Czytaj więcej
W czwartek główne krajowe indeksy znów pobiły rekordy, ale zarządzający portfelami funduszy coraz mocniej obawiają się, że w najbliższych tygodniach rynki akcji mogą zniżkować i preferują w tych warunkach obligacje. Na polskie spółki mają coraz mniej miejsca.
W pierwszych godzinach piątkowego handlu popyt zbierał siły, ale tuż przed południem indeks dużych spółek znów świeci na zielono. Wśród krajowych blue chips rosną Santander, CD Projekt, Budimex i Orlen. Na dole tabeli znajdziemy LPP, PZU i CCC. Przed dzisiejszą sesją poznaliśmy wyniki odzieżowej spółki – skorygowany zysk EBITDA w II kwartale sięgnął 466 mln zł wobec 388 mln zł przed rokiem. Wstępne dane podał także Unimot. Paliwowa spółka wypracowała 107 mln zł skonsolidowanego, skorygowanego zysku EBITDA w II kwartale wobec 80 mln zł rok wcześniej. Kurs firmy przed południem zniżkuje o 2,55 proc. Pozytywnie inwestorzy zareagowali za to na wyniki Mennicy Polskiej, której akcje dziś rosną o 3,56 proc.
Rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich utrzymują się dziś w okolicach 5,41 proc., podobnie do wczorajszego zamknięcia. Niewielką zmienność mamy także na rynku walut. Kurs EUR/USD zniżkuje o 0,19 proc., do 1,164. Krajowi inwestorzy za dolara płacą 3,65 zł, a za euro 4,25 zł. Ostatnie dni upłynęły jednak pod znakiem umocnienia złotego. Bitcoin osuwa się o 0,4 proc., do 116,7 tys. dolarów. Uncja złota kosztuje 3400 zł, podobnie do wczorajszego zamknięcia.
Europejskie rynki zakończyły czwartkową sesję solidnymi wzrostami. Przewodzi im niemiecki indeks DAX, który zyskuje 1,1%. Wtóruje mu CAC40, który rośnie o 1%. Szwajcarski indeks rośnie o 0,8%, a IT40 zyskuje 0,9%. Najsłabiej radzi sobie FTSE 100, który spada o 0,7%.
Po nieco niemrawym początku czwartkowej sesji popyt na krajowym parkiecie mocno rozkręcił się, wynosząc główne indeksy na nowe szczyty hossy.
Po nieco niemrawym początku czwartkowej sesji popyt mocno rozkręcił się, wynosząc główne indeksy na nowe szczyty hossy.
W czwartek nadeszła długo oczekiwana chwila. WIG20 w końcu zdobył poziom 3000 pkt. Jak zareagowali na to inwestorzy?
Po efektownym środowym wybiciu indeksów popyt w Warszawie złapał lekką zadyszkę.