Azjatyckie giełdy (poza japońską) w większości zakończyły piątkową sesję pod kreską, ale w Europie przed południem przeważa kolor zielony. O blisko 1 proc. zwyżkuje indeks średnich spółek z Niemiec, choć DAX jest lekko pod kreską. Mocna jest też giełda włoska. Krajowy rynek ma za sobą dwa bardzo udane dni. W czwartek WIG20 wspiął się powyżej 3000 pkt, a WIG zawędrował ponad 110 tys. pkt.

Reklama

Czytaj więcej Portfel funduszy inwestycyjnych Rekordy na GPW. Czy to ostatni akord hossy? W czwartek główne krajowe indeksy znów pobiły rekordy, ale zarządzający portfelami funduszy coraz mocniej obawiają się, że w najbliższych tygodniach rynki akcji mogą zniżkować i preferują w tych warunkach obligacje. Na polskie spółki mają coraz mniej miejsca.

W pierwszych godzinach piątkowego handlu popyt zbierał siły, ale tuż przed południem indeks dużych spółek znów świeci na zielono. Wśród krajowych blue chips rosną Santander, CD Projekt, Budimex i Orlen. Na dole tabeli znajdziemy LPP, PZU i CCC. Przed dzisiejszą sesją poznaliśmy wyniki odzieżowej spółki – skorygowany zysk EBITDA w II kwartale sięgnął 466 mln zł wobec 388 mln zł przed rokiem. Wstępne dane podał także Unimot. Paliwowa spółka wypracowała 107 mln zł skonsolidowanego, skorygowanego zysku EBITDA w II kwartale wobec 80 mln zł rok wcześniej. Kurs firmy przed południem zniżkuje o 2,55 proc. Pozytywnie inwestorzy zareagowali za to na wyniki Mennicy Polskiej, której akcje dziś rosną o 3,56 proc.

Rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich utrzymują się dziś w okolicach 5,41 proc., podobnie do wczorajszego zamknięcia. Niewielką zmienność mamy także na rynku walut. Kurs EUR/USD zniżkuje o 0,19 proc., do 1,164. Krajowi inwestorzy za dolara płacą 3,65 zł, a za euro 4,25 zł. Ostatnie dni upłynęły jednak pod znakiem umocnienia złotego. Bitcoin osuwa się o 0,4 proc., do 116,7 tys. dolarów. Uncja złota kosztuje 3400 zł, podobnie do wczorajszego zamknięcia.