QNA, Creotech i inni. Kwantowa rewolucja ruszyła

Rok 2025 jest dla Polski przełomowy, jeśli chodzi o technologie kwantowe. W czerwcu uruchomiono komputer PIAST-Q.

– To przełom dla nauki, przemysłu i administracji publicznej. Dzięki temu projektowi Polska dołączyła do liderów technologii kwantowych w Europie – ocenia resort cyfryzacji. W odpowiedzi na nasze pytania informuje, że trwają prace nad założeniami do polskiej polityki kwantowej. Dokument jest na etapie wewnętrznych konsultacji, a jego publikacja planowana jest w sierpniu.

Komputer będzie mógł być używany w takich obszarach jak kwantowa optymalizacja, chemia, materiałoznawstwo czy kwantowe uczenie maszynowe. Lista dziedzin, w których komputery kwantowe są pomocne, jest długa. Mowa m.in. o prognozowaniu pogody, energetyce czy medycynie (symulowanie zachowania cząsteczek pomaga w projektowaniu nowych leków). Technologie kwantowe mają również duży potencjał w zakresie łączności i kryptografii.

Na zagranicznych giełdach spółki kwantowe cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów (więcej w ramce poniżej). Na polskim rynku również znajdziemy kilka firm z tej dziedziny.