QNA, Creotech i inni. Kwantowa rewolucja ruszyła

W tym roku Polska uruchomiła w Poznaniu komputer kwantowy oparty na tzw. technologii spułapkowanych jonów – PIAST-Q. Wesprze badania nad kwantową optymalizacją, materiałoznawstwem, chemią i uczeniem maszynowym. Fot. Lars Ploughman Wikimedia
Rok 2025 jest dla Polski przełomowy, jeśli chodzi o technologie kwantowe. W czerwcu uruchomiono komputer PIAST-Q.
– To przełom dla nauki, przemysłu i administracji publicznej. Dzięki temu projektowi Polska dołączyła do liderów technologii kwantowych w Europie – ocenia resort cyfryzacji. W odpowiedzi na nasze pytania informuje, że trwają prace nad założeniami do polskiej polityki kwantowej. Dokument jest na etapie wewnętrznych konsultacji, a jego publikacja planowana jest w sierpniu.
Komputer będzie mógł być używany w takich obszarach jak kwantowa optymalizacja, chemia, materiałoznawstwo czy kwantowe uczenie maszynowe. Lista dziedzin, w których komputery kwantowe są pomocne, jest długa. Mowa m.in. o prognozowaniu pogody, energetyce czy medycynie (symulowanie zachowania cząsteczek pomaga w projektowaniu nowych leków). Technologie kwantowe mają również duży potencjał w zakresie łączności i kryptografii.
Na zagranicznych giełdach spółki kwantowe cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów (więcej w ramce poniżej). Na polskim rynku również znajdziemy kilka firm z tej dziedziny.
Czytaj więcej
QNA Technology przeniosło się dziś z NewConnect na rynek główny. Na razie kurs spada. Zarząd mocno wierzy w spółkę. Swoimi niebieskimi kropkami kwantowymi chce ona podbić światowy rynek wyświetlaczy.
W "kwantowym" gronie jest m.in. Creotech Instruments. Trwają prace nad wydzieleniem działalności kwantowej do nowo utworzonej spółki Creotech Quantum.
– To skomplikowany i czasochłonny proces, jednak postępuje on zgodnie z przyjętym harmonogramem. Uważam, że plan debiutu Creotech Quantum na głównym rynku GPW w I lub II kwartale 2026 r. jest jak najbardziej realny – mówi dr Anna Kamińska, prezes Creotech Quantum.
Na polskiej giełdzie na palcach jednej ręki możemy policzyć spółki, które zajmują się kwantami. To m.in. Creotech i QNA Technology. Obie mogą się pochwalić postępem w rozwoju swoich autorskich technologii. QNA to pionier w produkcji kropek kwantowych, będących innowacyjnym materiałem półprzewodnikowym. Spółka zadebiutowała na NC 14 grudnia 2023 r. 25 czerwca 2025 r. przeszła na rynek główny. Jej wycena sięga 67 mln zł. Z kolei Creotech, kojarzony głównie z przemysłem kosmicznym, jest wyceniany na 830 mln zł. W trakcie jest podział biznesu i wydzielenie spółki Creotech Quantum. W 2026 r. ma zadebiutować na giełdzie. Technologie kwantowe w swoim biznesie wykorzystuje też ML System. Zna się na nich również Comp, który ma mocną pozycję w kryptografii.
W ramach segmentu kwantowego spółka rozwija kilka kluczowych linii produktowych, w tym: systemy kwantowej dystrybucji kluczy (QKD), komponenty do komputerów kwantowych, systemy synchronizacji czasu w technologii White Rabbit oraz wysokoczułe, szybkie kamery.
– Te ostatnie znajdują zastosowanie zarówno w monitorowaniu pracy procesorów kwantowych, jak i w klasycznej astronomii oraz obserwacji obiektów bliskich Ziemi, takich jak kosmiczne śmieci – informuje Kamińska. Dodaje, że, z kolei, w obszarze QKD, w ramach projektu eCAUSIS, spółka pracuje nad autorskim rozwiązaniem, którego rynkową premierę planuje na początek 2026 r. Równocześnie bierze udział w budowie i integracji dwóch komputerów kwantowych.
– W dalszej perspektywie naszym celem jest dynamiczny wzrost potencjalnych przychodów, zarówno z wdrożenia systemów QKD, jak i przemysłowych rozwiązań synchronizacji czasu oraz kamer. Natomiast w perspektywie długoterminowej planujemy rozszerzenie oferty o kolejne strategiczne produkty – podsumowuje prezes Kamińska.